Treinta años después de su debut en las salas de cine, El Callejón de los Milagros regresa al Cineforo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) el próximo martes 28 de octubre. La función especial, además de celebrar el aniversario de estreno, marca un retorno a la sala de cine que le abrió las cortinillas por primera ocasión.

La sala subterránea ubicada sobre la avenida Juárez en su cruce con Enrique Díaz de León fue la primera en proyectar en 1995 esta película que se convertiría en una de las cintas preferidas de los cinéfilos en México.

Foto de archivo sobre la proyección de "El Callejón de los Milagros" en el Cineforo en 1995. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Para esta fecha conmemorativa, la película de Jorge Fons, producida por Arturo Ripstein, será reproducida en una edición remasterizada en 4K. La historia, basada en la novela homónima del Premio Nobel Naguib Mahfuz y con guion de Vicente Leñero, cuenta con participaciones protagónicas de Salma Hayek, en su debút cinematográfico, Bruno Bichir y Ernesto Gómez Cruz, acompañadas de figuras de la talla de María Rojo, Delia Casanova y Margarita Sanz.

Además de poder disfrutar de la película, en el Cineforo de la UdeG se podrá recorrer una exposición fotográfica con imágenes de archivo de la primera exhibición de la película en Guadalajara, durante la X Muestra de Cine Mexicano, realizada en ese mismo espacio, treinta años atrás. En las fotografías aparece Salma Hayek, parte del elenco y crew, como testimonio de una de las cintas más importantes en la historia del cine mexicano.

¿Cómo asistir a la función?

No habrá venta de boletos, al menos para este 28 de octubre. El público podrá ganar sus entradas a través de distintas dinámicas en Radio Universidad de Guadalajara, Canal 44 y las redes sociales de la Cineteca FICG.

Posterior a la función conmemorativa en esta fecha, a partir del 30 de octubre, El Callejón de los Milagros ingresará a las carteleras del Cineforo, Cineteca FICG y otros cines de la ciudad por tiempo limitado. Así que mantente atento a las taquillas en línea y a las redes sociales de este par de espacios para que no te pierdas el reestreno de la película.

