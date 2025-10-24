Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte el fin de semana del 24 al 26 de octubre

Según las predicciones de Mizada Mohamed, durante el fin de semana del 24 al 26 de octubre algunos signos del zodiaco estarán bajo una influencia particularmente positiva.

En esos días, las energías cósmicas se combinarán de manera favorable, ofreciendo oportunidades, prosperidad y progreso en diferentes aspectos de la vida a quienes sepan aprovecharlas.

A continuación, te comparto cuáles serán los signos con mayor buena suerte.

Géminis

La luna nueva en Sagitario te favorece enormemente. Este fin de semana traerá alegría, reuniones, fiestas y reencuentros importantes. En el amor, podrías vivir una conexión especial o incluso el inicio de una nueva relación. En lo laboral, se abren oportunidades que podrían transformar tu rumbo profesional.

Leo

La energía de Sagitario vibra en perfecta sintonía contigo. Disfrutarás de un fin de semana lleno de entusiasmo, diversión y armonía con tus seres queridos. También podrías recibir buenas noticias económicas o concretar una compra o venta importante. Tu magnetismo personal atraerá éxito y admiración.

Libra

Después de un tiempo de esfuerzo constante, las recompensas comienzan a llegar. El fin de semana será ideal para disfrutar de los avances logrados, tanto en lo laboral como en lo sentimental. Si has estado esperando resultados o confirmaciones, llegan a tu favor. Tu encanto natural atraerá nuevas oportunidades.

Sagitario

La luna nueva en tu signo marca un nuevo comienzo lleno de energía, optimismo y crecimiento. Es un momento ideal para tomar decisiones, iniciar proyectos y manifestar tus deseos. También podrían surgir mejoras económicas o laborales inesperadas. Tu magnetismo y claridad mental estarán en su punto más alto.

Acuario

El universo te impulsa a actuar. La rueda de la fortuna está a tu favor, trayendo éxito, avance y prosperidad. En el amor, el fin de semana promete momentos intensos y felices. Si tienes planes profesionales o creativos, es hora de ponerlos en marcha: todo lo que inicies ahora tendrá excelentes resultados.

Piscis

Los cambios que has esperado comienzan a manifestarse. Tu intuición será tu mejor guía para tomar decisiones financieras o laborales acertadas. Con Neptuno retrógrado en tu signo, recuperas poder, claridad y determinación. Este fin de semana marca el inicio de una etapa de crecimiento rápido y estable.

MF