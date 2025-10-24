Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para el fin de semana del 24 al 26 de octubre

Aries

Tu carta del Tarot es El Carruaje, que te impulsa a seguir adelante, aunque también te pide actuar con cautela. No confíes demasiado en todos tus colegas, pues tu brillo puede despertar envidias. Si estás en medio de trámites legales o financieros, todo se resolverá a tu favor.

Tauro

La carta que te guía es La Templanza, símbolo de armonía y serenidad. Es momento de hacer una pausa y recordar que la vida no se trata solo de trabajar. Dedica tiempo a tus seres queridos y permite que el amor fluya sin expectativas.

Géminis

Tu carta es el As de Oros, que anuncia prosperidad, estabilidad y fortaleza espiritual. Mantén pensamientos positivos, ya que lo que imagines puede hacerse realidad. Para proteger tu energía de las envidias, enciende una vela blanca el 26 de octubre.

Cáncer

La carta de La Estrella ilumina tu camino, señalando avances profesionales y nuevas oportunidades, incluso fuera de tu país. Este es un periodo para confiar en ti mismo: tras las dudas pasadas, el universo premia tu perseverancia.

Leo

Tu carta es el As de Espadas, emblema de liderazgo y claridad mental. Sin embargo, advierte sobre habladurías o conflictos; evita involucrarte en situaciones innecesarias. Esta energía te ayudará a sanar tanto el cuerpo como el corazón.

Virgo

Te acompaña El Emperador, carta de autoridad y sabiduría. No permitas que la ansiedad ni el exceso de análisis te detengan; confía en tu intuición. Estás creciendo y este es el momento de tomar decisiones firmes y dar pasos hacia tus metas.

Libra

El Tarot te favorece con El Sol, una de las cartas más positivas, que anuncia alegría en el amor y éxito laboral. Esta energía marca el cierre de una etapa difícil y el inicio de una etapa más estable. Solo se recomienda cuidar el dinero y comenzar a ahorrar para el futuro.

Escorpión

Tu carta es el As de Bastos, símbolo de inspiración y nuevos comienzos. Lo que tanto anhelas está por materializarse. Mantén la calma y evita autosabotearte con pensamientos negativos. Pronto habrá motivos para celebrar y recibir sorpresas agradables.

Sagitario

Tu carta es El Diablo, que lejos de representar lo negativo, señala liberación y empoderamiento personal. Es hora de cerrar capítulos del pasado y renacer con más fuerza. Además, esta energía te favorece en los juegos de azar.

Capricornio

La fortuna sigue de tu lado con La Rueda de la Fortuna, que augura cambios positivos en el amor, el dinero y la carrera. Se presentarán nuevas oportunidades para crecer, tanto emocional como profesionalmente. Guarda discreción con tus planes y rodéate de personas leales.

Acuario

Tu encanto natural se convierte en tu principal aliada para alcanzar el éxito. La Justicia te acompaña, brindándote equilibrio, reconocimiento y grandes oportunidades laborales. Es el momento de liderar, confiar en tus decisiones y mostrar tu verdadero poder.

Piscis

Tu carta es La Torre, que más que destrucción, simboliza transformación. Llegan cambios profundos que te conducirán hacia la estabilidad económica y la libertad emocional. Se abren nuevas puertas, pero conviene mantener tus proyectos en reserva hasta que todo esté consolidado.

