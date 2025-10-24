Mizada Mohamed: Horóscopos para el fin de semana del 24 al 26 de octubre

Aries: Aprovecha las oportunidades que se presenten, ya que la luna nueva en Sagitario favorece todos tus proyectos. Todo lo que hagas hoy estará lleno de éxito, abundancia, amor y armonía. Los temas relacionados con firmas, contratos y acuerdos estarán a tu favor.

Tauro: Experimentarás cambios positivos en tu manera de pensar, sentir y actuar. Recibirás las herramientas necesarias para abrir nuevas puertas, especialmente en el ámbito sentimental y económico. Es momento de buscar el apoyo de tus amistades para contactos importantes que te beneficiarán en futuras negociaciones profesionales a partir de la próxima semana.

Géminis: Te espera un día alegre y lleno de encuentros. Este viernes se presenta ideal para fiestas, reuniones y reencuentros con personas queridas. La luna nueva en Sagitario te favorece con nuevas oportunidades tanto en el amor como en el trabajo. Si no tienes pareja, podrías iniciar una relación, y si buscas una nueva oportunidad laboral, se presenta un momento propicio.

Cáncer: No busques fuera lo que ya tienes dentro de ti. Tu fuerza, energía, amor y compromiso son tus mayores aliados. Eres un líder nato, protector y decidido. Con varios planetas en signos de agua, se te recomienda observar las cosas con claridad y no dejarte llevar por emociones pasajeras. El fin de semana será ideal para compartir con la familia. Si necesitas resolver asuntos financieros o bancarios, hoy es un buen día para hacerlo.

Leo: Atrévete a vivir y disfrutar plenamente. La luna en Sagitario te favorece enormemente, brindándote un fin de semana lleno de alegría, reuniones y momentos con la familia. Además, se inician aspectos muy positivos para tu economía y para la realización de compras o ventas importantes en los próximos días.

Virgo: Es un excelente momento para dar ese paso que habías postergado. La luna en Sagitario armoniza contigo y te otorga libertad para actuar y emprender nuevos proyectos. Salir de tu zona de confort traerá mejoras en tus ingresos y buenas noticias familiares que llenarán tu corazón de alegría.

Libra: Este fin de semana marca el inicio de cambios positivos en tu economía y en tu vida sentimental. Los esfuerzos que realizaste desde octubre del año pasado comienzan a rendir frutos. Aunque el progreso haya sido lento, ahora será constante y duradero. Todo lo que inicies a partir de hoy permanecerá y te beneficiará tanto en lo profesional como en lo emocional.

Escorpión: Recuerda que todos somos parte de un todo y nos necesitamos mutuamente. Hoy recibirás apoyo y también ofrecerás ayuda, lo cual te será recompensado multiplicadamente. Durante la tarde o noche podrías asistir a un evento o reunión donde conocerás a alguien importante para tu futuro, tanto en el plano laboral como personal.

Sagitario: La luna en tu signo te acompañará todo el fin de semana. Es un buen momento para la reflexión, la meditación y la búsqueda interior. En el ámbito profesional, llegan noticias favorables. Si necesitas mejorar tu economía, encontrar un nuevo empleo o generar ingresos adicionales, los próximos días serán muy positivos para lograrlo.

Capricornio: Mantén la calma y confía en que lo que te corresponde por derecho llegará. Si tienes que firmar contratos o realizar acuerdos, este es un momento muy favorable. También podrías retomar una oportunidad que habías dejado pendiente, especialmente relacionada con remodelaciones o compras para el hogar.

Acuario: La suerte está completamente de tu lado. Ya es hora de actuar y avanzar con determinación. Este fin de semana promete éxito, abundancia y mucha energía positiva, especialmente en el amor y el romance. Aprovecha este impulso para dar pasos firmes hacia tus objetivos.

Piscis: Los cambios que esperabas en tu vida profesional y económica comienzan a manifestarse. Confía plenamente en tus capacidades y no permitas que nadie te haga dudar. Con Neptuno retrógrado regresando a tu signo, obtienes una fuerza especial para avanzar rápidamente y lograr tus metas

MF