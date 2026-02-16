Abundancia y triunfo en puertaSe abre para ti un periodo de éxito, prosperidad y buena fortuna. Es momento de enfocar toda tu energía en tus proyectos personales. Siembra desde hoy la intención clara de lo que deseas lograr: lo que visualices con convicción comenzará a materializarse. Estás en racha ganadora. Confía, porque es tiempo de triunfar.Pensar es crearTodo lo que puedas imaginar, puedes hacerlo realidad. Estás en un ciclo clave —especialmente entre el día 16 y los primeros días de marzo— para resolver temas de comunicación, compras, ventas y negociaciones.Es etapa de abrir y cerrar ciclos, pero sobre todo de reencontrarte contigo mismo, reconocer tu valor y fortalecer tu amor propio. Vienen experiencias muy positivas que comenzarás a sentir de inmediato y se intensificarán con la energía del eclipse.Recibe apoyo y buenas noticiasEs momento de quitarte vendas y mirar la realidad con claridad. Tu agenda está llena y las responsabilidades son muchas, pero no tienes que hacerlo todo solo. Permite que otros te ayuden.Déjate consentir y cuidar; eso te permitirá mantener tu productividad. Se aproxima un ingreso importante, un cambio en tu perspectiva y una sorpresa en el hogar que te llenará de alegría.Guía espiritual y comunicación claveLa energía del eclipse te impacta profundamente. Tus guías y tu intuición te conducirán hacia la persona o el lugar correcto.Es un momento ideal para hablar, expresar, negociar o llegar a acuerdos. Eso sí: comunica con claridad y mantén las emociones bajo control para que todo fluya favorablemente.Florecimiento y expansiónTus planes, deseos y proyectos comienzan a florecer. Estás sintiendo una energía renovada que te impulsa a avanzar.Es tiempo de dar pasos firmes y ambiciosos. La abundancia y la prosperidad te acompañan, pero requieren acción decidida de tu parte.Brillas y negocias con éxitoTodo lo que tengas entre manos prosperará. Es una semana ideal para comunicar, negociar, escribir o fortalecer relaciones públicas.Si hay diferencias en el ámbito profesional, sabrás manejarlas con inteligencia emocional. Tu talento para negociar será tu mayor fortaleza.De pensar a actuarLa abundancia se manifiesta en todos los niveles: físico, mental y espiritual. Ya analizaste lo suficiente; ahora toca actuar.Aprovecha las oportunidades en cuanto aparezcan. Estás preparado para el éxito, especialmente en el plano económico.Orden financiero y buenas noticiasEs momento de hacer balance entre ingresos y gastos. Organiza, planea e incluso diversifica tus actividades.Recibirás una noticia positiva relacionada con trámites, acuerdos o viajes. Algo que esperabas comienza a resolverse a tu favor.Atrévete a brillarVive, siente y disfruta sin prestar atención al qué dirán. Aléjate de ambientes negativos o personas que resten energía.La influencia planetaria te abre puertas hacia el triunfo y la abundancia que mereces. Es tu momento de destacar.Proyectos en movimientoLa energía actual te impulsa con fuerza. Proyectos que estaban detenidos comienzan a avanzar con mayor facilidad.También habrá progreso en asuntos familiares. Aprovecha este impulso para consolidar planes importantes.Intuición en su punto máximoTus sueños, percepciones y señales serán muy claros. Presta atención a los mensajes que recibes y toma nota.Las decisiones que tomes en los próximos días serán determinantes en tu vida profesional. Confía en tu intuición.Momento de ganarCon el eclipse y varios planetas activando tu signo, inicia una etapa poderosa. Atrévete a hacer lo que realmente deseas.Tu sensibilidad y creatividad serán claves para mejorar tu economía. No temas arriesgarte: es tiempo de avanzar y cosechar logros.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA