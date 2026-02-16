Aries

Abundancia y triunfo en puerta

Se abre para ti un periodo de éxito, prosperidad y buena fortuna. Es momento de enfocar toda tu energía en tus proyectos personales.

Siembra desde hoy la intención clara de lo que deseas lograr: lo que visualices con convicción comenzará a materializarse . Estás en racha ganadora. Confía, porque es tiempo de triunfar.

Te recomendamos: Conoce los estrenos de HBO Max del 16 al 22 de febrero

Tauro

Pensar es crear

Todo lo que puedas imaginar, puedes hacerlo realidad. Estás en un ciclo clave —especialmente entre el día 16 y los primeros días de marzo— para resolver temas de comunicación, compras, ventas y negociaciones.

Es etapa de abrir y cerrar ciclos, pero sobre todo de reencontrarte contigo mismo, reconocer tu valor y fortalecer tu amor propio. Vienen experiencias muy positivas que comenzarás a sentir de inmediato y se intensificarán con la energía del eclipse.

Géminis

Recibe apoyo y buenas noticias

Es momento de quitarte vendas y mirar la realidad con claridad. Tu agenda está llena y las responsabilidades son muchas, pero no tienes que hacerlo todo solo. Permite que otros te ayuden.

Déjate consentir y cuidar; eso te permitirá mantener tu productividad. Se aproxima un ingreso importante, un cambio en tu perspectiva y una sorpresa en el hogar que te llenará de alegría.

Cáncer

Guía espiritual y comunicación clave

La energía del eclipse te impacta profundamente. Tus guías y tu intuición te conducirán hacia la persona o el lugar correcto.

Es un momento ideal para hablar, expresar, negociar o llegar a acuerdos. Eso sí: comunica con claridad y mantén las emociones bajo control para que todo fluya favorablemente.

Leo

Florecimiento y expansión

Tus planes, deseos y proyectos comienzan a florecer. Estás sintiendo una energía renovada que te impulsa a avanzar.

Es tiempo de dar pasos firmes y ambiciosos. La abundancia y la prosperidad te acompañan, pero requieren acción decidida de tu parte.

Virgo

Brillas y negocias con éxito

Todo lo que tengas entre manos prosperará. Es una semana ideal para comunicar, negociar, escribir o fortalecer relaciones públicas.

Si hay diferencias en el ámbito profesional, sabrás manejarlas con inteligencia emocional. Tu talento para negociar será tu mayor fortaleza.

Libra

De pensar a actuar

La abundancia se manifiesta en todos los niveles: físico, mental y espiritual. Ya analizaste lo suficiente; ahora toca actuar.

Aprovecha las oportunidades en cuanto aparezcan. Estás preparado para el éxito, especialmente en el plano económico.

Escorpio

Orden financiero y buenas noticias

Es momento de hacer balance entre ingresos y gastos. Organiza, planea e incluso diversifica tus actividades.

Recibirás una noticia positiva relacionada con trámites, acuerdos o viajes. Algo que esperabas comienza a resolverse a tu favor.

Sagitario

Atrévete a brillar

Vive, siente y disfruta sin prestar atención al qué dirán. Aléjate de ambientes negativos o personas que resten energía.

La influencia planetaria te abre puertas hacia el triunfo y la abundancia que mereces. Es tu momento de destacar.

Capricornio

Proyectos en movimiento

La energía actual te impulsa con fuerza. Proyectos que estaban detenidos comienzan a avanzar con mayor facilidad.

También habrá progreso en asuntos familiares. Aprovecha este impulso para consolidar planes importantes.

Acuario

Intuición en su punto máximo

Tus sueños, percepciones y señales serán muy claros. Presta atención a los mensajes que recibes y toma nota.

Las decisiones que tomes en los próximos días serán determinantes en tu vida profesional. Confía en tu intuición.

Piscis

Momento de ganar

Con el eclipse y varios planetas activando tu signo, inicia una etapa poderosa. Atrévete a hacer lo que realmente deseas.

Tu sensibilidad y creatividad serán claves para mejorar tu economía. No temas arriesgarte: es tiempo de avanzar y cosechar logros.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA