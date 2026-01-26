HBO Max se alista para terminar enero con los mejores estrenos, pues del 26 de este mes al 1 de febrero llegarán al gran catálogo del streaming, algunos episodios de tus series favoritas que estamos seguros no te puedes perder.

Se trata del episodio 3 de “El Caballero de los Siete Reinos” que se estrena en nuestro país en punto de las 9:00 de la noche (tiempo del centro de México) el próximo 1 de febrero , la trama se sitúa un siglo antes de los acontecimientos de “Juego de Tronos" y sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto, conocido como Dunk, junto a su escudero Egg, un joven inquieto que lo acompaña en cada viaje.

Juntos forman un dúo inesperado que recorre un continente aún gobernado por la dinastía Targaryen, en una época en la que el Trono de Hierro sigue bajo su poder y la memoria de los dragones permanece viva, de acuerdo con la sinopsis oficial de HBO.

El guionista y productor ejecutivo Ryan Condal reveló a Entertainment Weekly que esta historia pone el foco en el impacto que las disputas de la nobleza tienen sobre la gente común, ofreciendo una perspectiva distinta dentro del vasto universo creado por George R. R. Martin.

Mientras que el 29 de enero se estrena el episodio 4 de la temporada 2, de “The Pitt”, la serie ganadora del Emmy que retoma la historia meses después, en la antesala del sabático que planea el Dr. Robby, sin embargo, la aparente rutina del centro de traumatología se ve abruptamente interrumpida con la aparición de un bebé abandonado.

A partir de ese momento, lo que parecía una jornada habitual se transforma en un día de alta tensión, marcado por giros emocionales, llegadas inesperadas y un ciberataque que amenaza la seguridad de todo el hospital.

Estrenos de la semana de HBO Max

The Pitt (Temporada 2 - Episodio 4) - 29 de enero

El caballero de los siete reinos (Episodio 3) - 1 de febrero

Industry (Temporada 4 - Episodio 4) - 1 de febrero

