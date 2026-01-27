Después de conquistar la taquilla con Super Mario Bros. La Película, Nintendo está listo para llevar a otra de sus joyas a la pantalla grande. The Legend of Zelda , de Sony Pictures tendrá su estreno en cines y después llegará exclusivamente en Netflix.

La película está dirigida por Wes Ball (Maze Runner, Kingdom of the Planet of the Apes), una elección que desde 2023 ya anticipaba que Nintendo quería una adaptación de gran escala visual, con naturaleza real, escenarios abiertos y una estética épica más cercana a la fantasía clásica que al CGI excesivo.

Además, Nintendo confirmó que el rodaje se está realizando en entornos naturales que conectan directamente con la esencia de los videojuegos. El primer vistazo oficial mostró a Benjamin Evan Ainsworth como Link y Bo Bragason como la Princesa Zelda.

Y aunque todavía no se revelan detalles de la trama, el mensaje de Shigeru Miyamoto sobre el retraso del estreno (de marzo a mayo de 2027) responde, según sus propias palabras: "queremos tomarnos el tiempo necesario para que sea una buena película".

La película se estrenará el 7 de mayo de 2027 en salas de cine , y después a nivel mundial estará en la plataforma de streaming.

¿Por qué The Legend of Zelda terminará en Netflix?

La llegada exclusiva de The Legend of Zelda a Netflix es parte de un pacto estratégico entre Sony Pictures y Netflix, que existe desde 2021.

Este acuerdo establece que todas las grandes películas de Sony, después de su paso por cines y formatos premium, tienen como hogar exclusivo de streaming a Netflix.

Así ha ocurrido con el Spider-Verse animado y así ocurrirá con Zelda. Esto le permite a Sony mantener el modelo tradicional de blockbuster en salas, mientras Netflix capitaliza la conversación global meses después, alargando la vida cultural de la película.

Tras el fenómeno histórico de Super Mario Bros., Nintendo entendió que sus franquicias no solo funcionan en videojuegos, también en el cine. Pero a diferencia de otros estudios, la compañía japonesa no está lanzando sus IP al streaming directo, está construyendo un modelo híbrido.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL