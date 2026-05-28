Conciertos en CDMX que entra al Hot Sale 2026 este 28 de mayo

El Hot Sale es la campaña de ventas online más importante de México, que en su edición 2026 se realiza del 25 de mayo al 2 de junio. Aunque suele asociarse principalmente con la adquisición de tecnología y moda, las promociones también aplican para espectáculos en vivo, como la promoción de Ocesa para 2026, que permite a los fanáticos asegurar su lugar en los eventos más esperados del año.

Es fundamental aclarar que la promoción de Ocesa para esta temporada no consiste en descuentos directos sobre el precio de los boletos, sino en facilidades de pago. La oferta principal es el pago a meses sin intereses. Además, cabe destacar que en esta dinámica sólo participan tarjetas Banamex, por lo que los usuarios de otras instituciones bancarias no podrán acceder a este beneficio financiero.

Para aprovechar esta oportunidad, los tarjetahabientes deben revisar los términos en la plataforma oficial de boletaje. Las compras a meses sin intereses suelen requerir un monto mínimo, y durante el Hot Sale 2026, Citibanamex ofrece bonificaciones adicionales al usar sus tarjetas digitales. Esta es una gran estrategia para adquirir entradas sin afectar tu liquidez inmediata.

Cartelera de eventos participantes

La cartelera de la Ciudad de México está repleta de opciones para todos los gustos, abarcando géneros como el pop, rock, regional mexicano y música electrónica. A continuación, te presentamos la lista de los conciertos y espectáculos que entran en esta promoción especial durante este 28 de mayo:

Mayo

Emmanuel y Mijares (28 de mayo) Camilo Séptimo (28 de mayo)

Junio

Pulp (2 de junio) Matisse (6 de junio) Keine Musik (11 de junio) Carlos Vives y Silvestre Dangond (16 de junio) Julieta Venegas: Norteña Tour 2026 (17 de junio) Rush (20 de junio) Los Tigres del Norte (27 de junio)

Julio

Disney on Ice (1 al 26 de julio) Rufus Du Sol (4 de julio) Grupo Firme (18 de julio) El TRI (25 de julio) Mijares sinfónico (31 de julio) Harry Styles (31 de julio y 10 de agosto)

Agosto

Yuri icónica (1 de agosto) María José (6 y 7 de agosto) Ca7riel y Paco Amoroso (6 y 7 de agosto) Palomazo (15 de agosto) Aeden (22 de agosto) Enjambre (30 de agosto)

Septiembre

Carlos Ballarta (5 de septiembre) Robyn (19 de septiembre) Moenia (24 de septiembre) Jorge Medina y Josi Cuen (25 y 26 de septiembre)

Octubre

Rosana (6 de octubre) Martin Garrix (16 y 17 de octubre) Andrés Obregón (23 de octubre) Romeo Santos y Prince Royce (25 y 26 de octubre)

Noviembre

Lila Downs (1 de noviembre) ZZ Top (11 de noviembre) Majo Aguilar (13 de noviembre) Los Cafres / Los Estrambóticos (19 de noviembre) Love of Lesbian (25 de noviembre) Babasónicos (25 de noviembre) Los Auténticos Caligaris (27 de noviembre)

Diciembre

Bruno Mars (7 y 8 de diciembre)

���� No hay mejor plan para cantar con el corazón con Los Tigres del Norte este 27 de junio en el Estadio GNP Seguros.

��️ Boletos en Ticketmaster.https://t.co/HGzVzrw9vj pic.twitter.com/sVn3vNyUUW — Ocesa Total (@ocesa_total) May 28, 2026

Recomendaciones para tus compras

La oferta de entretenimiento incluye presentaciones internacionales como Bruno Mars, Harry Styles y Martin Garrix, además de ídolos latinos como Carlos Vives, Julieta Venegas y Los Tigres del Norte. También destacan shows familiares como Disney on Ice, demostrando que estas promociones abarcan opciones para todas las edades y preferencias.

Si planeas asistir a alguno de estos shows, te recomendamos planificar tus compras y verificar el límite de crédito de tu tarjeta Banamex. La alta demanda del Hot Sale puede agotar rápidamente las localidades más populares. No dejes pasar la oportunidad y organiza tu agenda para disfrutar de los mejores espectáculos en 2026.