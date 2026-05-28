Katy Perry volverá a México para reencontrarse con sus fans con un concierto gratuito en la Feria Nacional Potosina 2026, uno de los eventos más importantes de San Luis Potosí.

La intérprete confirmó que se presentará el próximo 25 de agosto en el Foro de las Estrellas de la Fenapo y aseguró que prepara un espectáculo distinto especialmente pensado para el público mexicano.

“Estoy muy emocionada por este anuncio, yo les dije que iba a regresar, y ahora es así”, expresó la cantante en un video compartido en redes sociales.

Perry aprovechó para mandar un mensaje cariñoso a sus seguidores mexicanos, a quienes llamó “Katygatos”.

“Van a amar el concierto, es un nuevo show, muy divertido y realmente está hecho para ustedes, los fans, porque yo soy su mayor fan. Saben que los amo, siempre cumplo mis promesas”, afirmó.

El anuncio ya había sido adelantado por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, durante la presentación oficial de la Feria Nacional Potosina 2026.

La Fenapo se realizará del 7 al 30 de agosto y además de Katy Perry, el cartel incluye a Bizarrap, Los Tigres del Norte, Grupo Firme, Kenia Os, Santa Fe Klan, Yandel y Mötley Crüe.

CT