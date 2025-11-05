EDC México 2026: Lineup oficial y cuánto cuestan los boletos

Toda la vibra, la energía y el entusiasmo de la música electrónica llegarán a la Ciudad de México este próximo mes de febrero con la nueva edición del festival EDC México 2026.

A tan solo unos meses del gran evento, este miércoles la organización reveló el cartel oficial, que muestra todos los artistas y celebridades que se subirán a los escenarios para encender la fiesta más alocada del género.

DJs como Alesso, Hardwell y Zedd fueron algunos de los que más emocionaron al público, pues sus propuestas sonoras frescas y pegajosas representan un gran atractivo del festival.

Según información oficial, el evento se llevará a cabo del 20 al 22 de febrero de 2026, en el icónico Autódromo Hermanos Rodríguez, al oriente de la Ciudad de México, ofreciendo tres días de pura música y adrenalina.

La venta de boletos comenzará el 6 de noviembre a través de la página web de Ticketmaster, con precios que van desde $1,200 hasta $6,580 MXN, dependiendo del tipo de experiencia y los días de asistencia.

Precios por tipo de acceso (3 días):

Abono General (Early Owl): $3,380 MXN + cargos

Abono Comfort Pass (Early Owl): $4,790 MXN + cargos

Boletos Citibanamex Plus: $6,200 MXN

Precios por día (Fase 1):

Día 1 (Viernes): $1,290 MXN + cargos

Día 2 (Sábado): $1,390 MXN + cargos

Día 3 (Domingo): $1,490 MXN + cargos

¿Qué artistas participarán en el festival?

Este año, los ponentes destacan por su variedad de estilos, sonidos y géneros, ofreciendo un cartel que va desde música electrónica clásica hasta los ritmos más modernos y vanguardistas.

Artistas confirmados EDC México 2026:

999999999

Above & Beyond

Adam Beyer

Adam Ten b2b Mita Gami

Adrian Mills b2b Cloudy

Ahmed Spins b2b LP Giobbi

Alesso

Alex Wann

Alisha

Alok

Angerfist

Anna

Anyma

Aranxa b2b K1

Archie Hamilton b2b Riordan

Armand Van Helden

Atliens

Audien

Azyr

Beltran b2b Maetrik AKA Maceo Plex

Ben Hemsley

Ben Sterling

Black Tiger Sex Machine

Bolo

Brosa

Brunello

BSNO

Calussa

Camelphat

Celice b2b Sadgal

Charlotte De Witte

Chris Lake

Chris Lorenzo

Cristoph

Crystal b2b Sommer

Darude

Deer Jade

Dennis Cruz

Dezko

Diesel (aka Shaquille O’Neal)

Diplo b2b Hugel

Discip

DJ Gigola

Djibouti

Dombresky

Eli & Fur

Eli Brown

Emisopa

Enrico Sangiuliano

Eptic

Felipe Gordon

Fenrik b2b Prada2000

Fito Silva

Fumi b2b Serafina

Funk Tribu

Gareth Emery

Getter

Griz

Gravedgr

Hardwell

Hayla

Hessis

Holy Priest

Honeyluv

Ima

Indira Paganotto

Indo Warehouse

Infected Mushroom

Interplanetary Criminal

Isoxo

James Hype

Jamie Jones

Jeffrey Sutorius

Jessica Audiffred

John Summit

Joseph Capriati

Josh Baker

JSTJR

Junkie Kid

Kai Wachi

Karlo

Kassie

Kate Gozz & Ana Morss present B2Blondes

Kawas

Kevin de Vries

Key4050

Ki/Ki

Kinahau

Knock2

Le Twins

Level Up

Levity

Little D

Lokier

Loud Luxury

Malugi

Maria Nocheydia

Mario Santander

Massano

Matt

Matty Ralph

Mau P b2b The Martinez Brothers

Max Styler

Michael Mayer b2b Rebolledo

Mike Posner

Mind Against

Mish

Mita Gami (Sunset Set)

MNTY

Nils Hoffmann

Noise Mafia b2b Peter Blue

Novah

8onthebeat

Pahua

Pato Shoucair

Patrice Baumel

Peces Raros

Restricted

Rigopolar

Roman Messer

Rossi.

ROZ

Sam Feldt

Sammy Virji

San Holo

Sander Van Doorn

Saza Fischer

Sebaxxss

Seth Troxler

Shanti Clashing

Sickmode

Sidney Charles

Silvie Loto

Simone

Sol Ortega

Sound Rush

Steve Angello

Sullivan King

Sultan + Shepard

Taao

Tape B

Tbx

The Bloody Beetroots

3Ball MTY

The Wookies

Tom & Collins

Trym

Valentino Khan

Vertile

Villaseñor

Vini Vici

Westend

Xandra

Yotto

Yousuke Yukimatsu

Zedd

