EDC México 2026: Lineup oficial y cuánto cuestan los boletos

Toda la vibra, la energía y el entusiasmo de la música electrónica llegarán a la Ciudad de México este próximo mes de febrero con la nueva edición del festival EDC México 2026.A tan solo unos meses del gran evento, este miércoles la organización reveló el cartel oficial, que muestra todos los artistas y celebridades que se subirán a los escenarios para encender la fiesta más alocada del género.DJs como Alesso, Hardwell y Zedd fueron algunos de los que más emocionaron al público, pues sus propuestas sonoras frescas y pegajosas representan un gran atractivo del festival.Según información oficial, el evento se llevará a cabo del 20 al 22 de febrero de 2026, en el icónico Autódromo Hermanos Rodríguez, al oriente de la Ciudad de México, ofreciendo tres días de pura música y adrenalina.La venta de boletos comenzará el 6 de noviembre a través de la página web de Ticketmaster, con precios que van desde $1,200 hasta $6,580 MXN, dependiendo del tipo de experiencia y los días de asistencia.Precios por tipo de acceso (3 días): Precios por día (Fase 1): Este año, los ponentes destacan por su variedad de estilos, sonidos y géneros, ofreciendo un cartel que va desde música electrónica clásica hasta los ritmos más modernos y vanguardistas.Artistas confirmados EDC México 2026: