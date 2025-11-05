Miércoles, 05 de Noviembre 2025

EDC México 2026: Lineup oficial y cuánto cuestan los boletos

Prepárate para tres días de música, luces y adrenalina; EDC México 2026 llega a la Ciudad de México con un cartel impresionante

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Con un cartel diverso y lleno de talento, EDC México 2026 traerá música, luces y diversión para todos los amantes de la electrónica. INSTAGRAM/@edc_mexico

Toda la vibra, la energía y el entusiasmo de la música electrónica llegarán a la Ciudad de México este próximo mes de febrero con la nueva edición del festival EDC México 2026.

A tan solo unos meses del gran evento, este miércoles la organización reveló el cartel oficial, que muestra todos los artistas y celebridades que se subirán a los escenarios para encender la fiesta más alocada del género.

DJs como Alesso, Hardwell y Zedd fueron algunos de los que más emocionaron al público, pues sus propuestas sonoras frescas y pegajosas representan un gran atractivo del festival.

Según información oficial, el evento se llevará a cabo del 20 al 22 de febrero de 2026, en el icónico Autódromo Hermanos Rodríguez, al oriente de la Ciudad de México, ofreciendo tres días de pura música y adrenalina.

La venta de boletos comenzará el 6 de noviembre a través de la página web de Ticketmaster, con precios que van desde $1,200 hasta $6,580 MXN, dependiendo del tipo de experiencia y los días de asistencia.

Precios por tipo de acceso (3 días): 

  • Abono General (Early Owl): $3,380 MXN + cargos
  • Abono Comfort Pass (Early Owl): $4,790 MXN + cargos
  • Boletos Citibanamex Plus: $6,200 MXN

Precios por día (Fase 1): 

  • Día 1 (Viernes): $1,290 MXN + cargos
  • Día 2 (Sábado): $1,390 MXN + cargos
  • Día 3 (Domingo): $1,490 MXN + cargos

¿Qué artistas participarán en el festival?

Este año, los ponentes destacan por su variedad de estilos, sonidos y géneros, ofreciendo un cartel que va desde música electrónica clásica hasta los ritmos más modernos y vanguardistas.

Artistas confirmados EDC México 2026: 

  • 999999999
  • Above & Beyond
  • Adam Beyer
  • Adam Ten b2b Mita Gami
  • Adrian Mills b2b Cloudy
  • Ahmed Spins b2b LP Giobbi
  • Alesso
  • Alex Wann
  • Alisha
  • Alok
  • Angerfist
  • Anna
  • Anyma
  • Aranxa b2b K1
  • Archie Hamilton b2b Riordan
  • Armand Van Helden
  • Atliens
  • Audien
  • Azyr
  • Beltran b2b Maetrik AKA Maceo Plex
  • Ben Hemsley
  • Ben Sterling
  • Black Tiger Sex Machine
  • Bolo
  • Brosa
  • Brunello
  • BSNO
  • Calussa
  • Camelphat
  • Celice b2b Sadgal
  • Charlotte De Witte
  • Chris Lake
  • Chris Lorenzo
  • Cristoph
  • Crystal b2b Sommer
  • Darude
  • Deer Jade
  • Dennis Cruz
  • Dezko
  • Diesel (aka Shaquille O’Neal)
  • Diplo b2b Hugel
  • Discip
  • DJ Gigola
  • Djibouti
  • Dombresky
  • Eli & Fur
  • Eli Brown
  • Emisopa
  • Enrico Sangiuliano
  • Eptic
  • Felipe Gordon
  • Fenrik b2b Prada2000
  • Fito Silva
  • Fumi b2b Serafina
  • Funk Tribu
  • Gareth Emery
  • Getter
  • Griz
  • Gravedgr
  • Hardwell
  • Hayla
  • Hessis
  • Holy Priest
  • Honeyluv
  • Ima
  • Indira Paganotto
  • Indo Warehouse
  • Infected Mushroom
  • Interplanetary Criminal
  • Isoxo
  • James Hype
  • Jamie Jones
  • Jeffrey Sutorius
  • Jessica Audiffred
  • John Summit
  • Joseph Capriati
  • Josh Baker
  • JSTJR
  • Junkie Kid
  • Kai Wachi
  • Karlo
  • Kassie
  • Kate Gozz & Ana Morss present B2Blondes
  • Kawas
  • Kevin de Vries
  • Key4050
  • Ki/Ki
  • Kinahau
  • Knock2
  • Le Twins
  • Level Up
  • Levity
  • Little D
  • Lokier
  • Loud Luxury
  • Malugi
  • Maria Nocheydia
  • Mario Santander
  • Massano
  • Matt
  • Matty Ralph
  • Mau P b2b The Martinez Brothers
  • Max Styler
  • Michael Mayer b2b Rebolledo
  • Mike Posner
  • Mind Against
  • Mish
  • Mita Gami (Sunset Set)
  • MNTY
  • Nils Hoffmann
  • Noise Mafia b2b Peter Blue
  • Novah
  • 8onthebeat
  • Pahua
  • Pato Shoucair
  • Patrice Baumel
  • Peces Raros
  • Restricted
  • Rigopolar
  • Roman Messer
  • Rossi.
  • ROZ
  • Sam Feldt
  • Sammy Virji
  • San Holo
  • Sander Van Doorn
  • Saza Fischer
  • Sebaxxss
  • Seth Troxler
  • Shanti Clashing
  • Sickmode
  • Sidney Charles
  • Silvie Loto
  • Simone
  • Sol Ortega
  • Sound Rush
  • Steve Angello
  • Sullivan King
  • Sultan + Shepard
  • Taao
  • Tape B
  • Tbx
  • The Bloody Beetroots
  • 3Ball MTY
  • The Wookies
  • Tom & Collins
  • Trym
  • Valentino Khan
  • Vertile
  • Villaseñor
  • Vini Vici
  • Westend
  • Xandra
  • Yotto
  • Yousuke Yukimatsu
  • Zedd

