Horóscopos: Estos signos tendrán fortuna por la Luna del Castor

La Luna Llena de noviembre, también conocida como la Luna del Castor o Luna de la Transformación, traerá una poderosa energía de cierre y abundancia.

Este evento astral, cargado de intensidad emocional y claridad mental, será un momento clave para liberar lo viejo y abrir espacio a nuevas oportunidades.

En esta ocasión, la Luna favorecerá especialmente a los signos que se atrevan a soltar el control y confiar en los procesos del destino.

Cáncer

Regido por la Luna, Cáncer sentirá una oleada de bienestar emocional. La fortuna se manifiesta en los vínculos familiares y en el hogar. También puede recibir noticias alentadoras o una oportunidad inesperada.

Tauro

Con la Luna iluminando su eje de poder, Tauro verá recompensas por el trabajo constante. Puede llegar una mejora económica o una sorpresa romántica. La estabilidad que tanto anhela se afianza, pero con un toque de renovación.

Escorpión

Como anfitrión de la temporada, Escorpión recibe un impulso magnético, su intuición estará más fuerte que nunca, atrayendo oportunidades financieras y emocionales. Momento ideal para manifestar deseos y sanar viejas heridas.

Capricornio

Los proyectos laborales y ambiciones profesionales florecen. Esta Luna les trae reconocimiento, acuerdos beneficiosos y una nueva confianza en su valor. Buen momento para tomar decisiones estratégicas.

MF