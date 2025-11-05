Tecate Pal Norte 2026: Cartel completo, fechas, precios y más

El norte volverá a rugir con poder este próximo marzo tras la llegada de uno de los festivales de música más aclamados a nivel nacional. El Tecate Pa'l Norte regresa una vez más con toda la energía y fuerza de algunos de los artistas más influyentes en la escena actual.

Con ritmos propios del rock, pop, electrónica e indie, el Tecate Pa’l Norte se ha consolidado como uno de los eventos más diversos y reconocidos no solo de México, sino de América Latina.

Te puede interesar: Todo lo que debes saber sobre el concierto de Guns N' Roses en CDMX

Este 2026, la historia no será muy distinta, pues dentro de su propuesta se incluyen más de 150 artistas, incluyendo el tan esperado regreso de Guns N’ Roses, la euforia y ritmo de Tyler, The Creator, y la vibra de Interpol.

La fiesta está programada para comenzar el viernes 27 y extenderse hasta el domingo 29 de marzo de 2026 en su habitual recinto, el Parque Fundidora, ubicado en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con la organización del evento, la preventa de boletos comenzará el 11 de noviembre a las 14:00 horas a través de Ticketmaster, mientras que la venta general se abrirá una vez que concluya dicha etapa.

Ese año, el abono General comenzó en $4,670 MXN más cargos por servicio; el General+ en $5,815 MXN; la zona Ascendente en $7,435 MXN; y la zona VIP, la más exclusiva, partió de $9,800 MXN más cargos. Sin embargo, es importante destacar que los precios aumentan con cada fase.

¿Qué incluye cada entrada para el festival?

General

Incluye:

Acceso al festival y sus escenarios

Más de 150 artistas y más de 35 horas de música

Más de 50 opciones gastronómicas

Zona de hidratación gratuita

Callejón del Postre

Renta de lockers

Cajeros automáticos y asistencia médica

Baños en zona General

General+

Incluye:

Todos los beneficios de General

Baños exclusivos dentro de la zona General

Ascendente

Incluye:

Todos los beneficios de General

Baños exclusivos en tu zona

Área de mesas comunes

Barra de bebidas exclusivas

Zonas de descanso

Circuito cerrado del escenario principal

VIP

Incluye:

Todos los beneficios de Ascendente

Acceso a zonas VIP

Pit lateral con vista preferente a los escenarios principales

Guardarropa

Servicio de conserjería



¿Qué artistas estarán en la edición 2026?

Viernes 27 de marzo

Tyler, The Creator, Interpol, Deftones, Morat, Jackson Wang, Myke Towers , The Blazes, Royel Otis, Molotov, Siddhartha, Maldita Vecindad, 31 Minutos, Channel Tres, DLD, Cuco, Mau y Ricky, Camilo Séptimo, Neil Frances, Charles Ans, Balu Brigada, Ysy A, Duncan Dhu, Lia Kali, Guitarricadelafuente, Louta, Simpson Ahuevo, Charly Jordan, Pacifica Røz, La Santa Cecilia, Andrés Obregón, La Mosca, Coco & Breezy, Paloma Morphy, Gran Sur, Jordy Medina, Rubio Niño, Viejo Medina.

Sábado 28 de marzo

Guns N' Roses, Fabulosos Cadillacs, Kygo, Grupo Frontera, Turnstile, Simple Plan , Cypress Hill, Enjambre, The Warning, The Martinez Brothers, Nothing But Thieves, The Whitest Boy Alive, Cuco, Esteman & Daniela Spalla, Lasso, Ovy On The Drums, El Bogueto, Love Of Lesbian, Paty Cantú, Elena Rose, Judeline, Ahmed Spins, Parisi, Allison, Mariana Bo, Luck Ra, Sickick, Peces Raros, Bag Raiders, Kevis & Maykyy, Nasahistoires, Miky Huidobro, Volován, La Pegatina, Big Sempa, Andrea Bejar, Kapanga, Monte Casino.

Domingo 29 de marzo

The Killers, Zoé, The Lumineers, Halsey, Djo, Omar Courtz, Purple Disco Machine , Panteón Rococó, Molotov, Siddhartha, Aitana, Moenia, Gryffin, Rusowsk, Los Claxons, Love Of Lesbian, C-Kan, Kikuo, Daniela Spalla, La Gusana Ciega, Midnight Generation, Elefante, Lilly Palmer, Yami Safdie, El Haragán y Cía, Marky Ramone, Reyno, 3BallMTY, Austin Millz, Silvestre y La Naranja, Karlo, Kchiporros, Mario Santander, Nash, Los Blenders, Luisa Almaguer, Jaze, El Riqué.

También puedes leer: Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Superboletos

Con una alineación de talla internacional, múltiples escenarios y una producción que crece cada año, el Tecate Pa’l Norte 2026 promete superar todas las expectativas. Los regiomontanos y visitantes de todo el país ya se preparan para vivir tres días de música, fiesta y unión , reafirmando una vez más que en el norte, la música nunca deja de rugir.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP