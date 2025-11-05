Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero es la serie documental que revela la vida íntima de Alberto Aguilera Valadez, el hombre detrás del ícono musical mexicano, disponible en Netflix desde el pasado 30 de octubre, se ha convertido en la serie más vista de la semana en México alcanzando el Top 10 en 14 países de Latinoamérica, incluyendo Colombia, Chile y Perú, entre otros.

La celebración del legado del Divo de Juárez continuará este sábado 8 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Netflix y el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura local, revivirán la mágica noche de 1990, proyectando el concierto con el que Juan Gabriel hizo historia al presentarse por primera vez en el Palacio de Bellas Artes, acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional.

También está disponible material fotográfico nunca antes visto de Juan Gabriel, en la estación de metro Bellas Artes. ESPECIAL/NETFLIX.

También está disponible material fotográfico nunca antes visto de Juan Gabriel, en la estación de metro Bellas Artes, en el Ángel de la Independencia y en la glorieta de la Diana Cazadora, para aquellos que quieren seguir conociendo más de Juan Gabriel.

Bajo la dirección de María José Cuevas, la serie documental ofrece un acceso inédito a los archivos personales de Juan Gabriel, incluyendo videos filmados por él mismo. A lo largo de cuatro episodios, esta investigación ofrece una historia íntima y reveladora sobre Alberto Aguilera Valadez, quien convirtió su dolor en himnos y rompió estigmas y prejuicios a lo largo de su vida. Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero recorre desde los inicios de la carrera de uno de los artistas más queridos de México hasta su muerte, ofreciendo una mirada sin precedentes y profundamente humana a su legado.

XM