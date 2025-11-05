Una de las bandas más emblemáticas de los 80 y 90, Guns N' Roses, regresa a la Ciudad de México como parte del cierre de su gira Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour, en su etapa latinoamericana. La cita es este sábado 8 de noviembre en el Estadio GNP Seguros, ubicado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.Los fanáticos están listos para ver a Axl Rose, Slash y Duff McKagan en una noche que promete revivir clásicos del hard rock como "Welcome to the Jungle", "November Rain" y más.A lo largo de su carrera, Guns N' Roses ha marcado la historia del rock con éxitos, separaciones y reconciliaciones, además de constantes debates sobre la voz de Axl Rose; aún así, la banda se mantiene vigente y continúa llenando estadios.Esta gira ha recorrido 13 ciudades de Latinoamérica, con conciertos de casi tres horas, por lo que es importante planear tu llegada y salida.Aunque la banda no ha revelado el setlist de su presentación en CDMX, los shows previos incluyen temas como "Knockin' on Heaven's Door", "Paradise City", "Patience" y "Estranged", entre otros favoritos del público.Si quieres evitar estrés y contratiempos, toma en cuenta estas recomendaciones:El espíritu rockero no exime las reglas del recinto. Evita llevar:Sobre tu outfit, prácticamente todo está permitido, siempre que no represente riesgo. Si eres precavido puedes llevar sombrilla de bolsillo (no se permiten las grandes).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL