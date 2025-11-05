Recientemente en las cuentas oficiales de Netflix se ha revelado al actor que interpretará a uno de los personajes más queridos por los fans, y más esperados para la saga de Arabasta, Portgas D. Ace en el live action de One Piece, su nombre es Xolo Maridueña, quien es reconocido por sus papeles en “Cobra Kai” y “Blue Beetle”.

En el anuncio compartido por la plataforma, vemos al actor leyendo unas líneas de un libreto con el que oculta su cara, para después revelar su identidad, luego responde una llamada donde podemos escuchar la voz del también actor mexicano, Iñaki Godoy celebrando la noticia diciendo: "¡Vamos, hermano! Estamos listos para que llegues, te veo en el set". A lo que Maridueña le responde: "Vamos a ponernos a trabajar, Kiki".

En redes, los seguidores no tardaron en reaccionar con mucho entusiasmo y aseguraron que es la elección perfecta para el personaje. "Estoy tan emocionada", escribió una fan.

¿Quién es Xolo Maridueña?

El actor y productor Ramario Xolo Ramírez Maridueña nació el 9 de junio de 2001 en Los Ángeles, California, es de ascendencia mexicana por parte de su madre y ecuatoriana-cubana por parte de su padre, Omar G. Ramírez. Ambos padres han influido mucho en su formación artística, pues su madre, Carmelita Ramírez, quien es locutora de radio fue pieza clave, ya que le consiguió un agente, incluso antes de inscribirlo en clases de actuación, mientras que su padre que es productor musical, lo influenció por ese lado.

Xolo comenzó su carrera profesional a los 11 años en la serie "Parenthood", donde interpretó a Victor Graham, un niño con dificultades de adaptación. Pero su gran saltó llegó en 2018 con "Cobra Kai", exitosa serie de Netflix donde interpreta a Miguel Díaz, un adolescente ecuatoriano-estadounidense que se convierte en el corazón emocional del universo Karate Kid. Su actuación le valió nominaciones a los Teen Choice Awards, ganando la categoría de ‘Estrella masculina de televisión favorita (familia)’ en las premiaciones de 2025, y lo consolidó como una de las nuevas promesas de Hollywood.

En 2023 protagonizó "Blue Beetle", la primera película de superhéroes latina del universo DC, donde interpretó a Jaime Reyes, un joven mexicano-estadounidense que obtiene poderes gracias a un escarabajo alienígena.

Y próximamente lo veremos en la tercera temporada de la serie One Piece, la cual por el momento se encuentra en producción, el rodaje comenzará a finales de 2025 en Sudáfrica.

