Filtran nuevos detalles del iPhone 18 Pro, el nuevo gran lanzamiento de Apple

Una nueva filtración desde la cadena de suministro asiática apunta a que Apple finalmente habría dado un paso decisivo en un elemento esencial del iPhone 18 Pro que podría emocionar a muchos.

Se trata de la integración de sensores bajo el panel, una tecnología que la compañía venía observando con cautela mientras otros fabricantes experimentaban con resultados irregulares. Según la información, el próximo iPhone 18 Pro incorporaría un innovador tipo de cristal capaz de resolver las limitaciones que habían frenado esta transición.

Aunque aún no se trataría de una cámara completamente oculta bajo la pantalla —una evolución que se proyecta para el iPhone 20—, sí marcaría un cambio significativo: la reducción del tamaño de la Dynamic Island, gracias a la posibilidad de ocultar parte del sistema Face ID bajo el panel.

Una “ventana invisible” para los sensores TrueDepth

La filtración, difundida en Weibo por la cuenta Smart Pikachu, conocida por su precisión en reportes sobre hardware en fabricación, detalla que Apple está probando una tecnología denominada “cristal micro-transparente empalmado”. Este sistema no coloca los sensores directamente debajo de la pantalla, sino que integra una diminuta sección en el panel diseñada para permitir el paso de la luz infrarroja del sistema TrueDepth.

Para el usuario, esa zona seguirá mostrando contenido con normalidad; para los sensores, será una apertura invisible que permitirá mantener la velocidad y seguridad del Face ID sin ocupar espacio visible.

Dynamic Island: menos tamaño, misma experiencia

Pese a rumores que hablaban de un simple orificio para la cámara frontal, analistas como Ross Young y Mark Gurman sostienen que Apple optará por una reducción más moderada y elegante de la Dynamic Island. La cámara frontal seguirá requiriendo una apertura específica para preservar la calidad fotográfica, pero el resto de sensores podrían quedar ocultos bajo el nuevo cristal especializado.

El resultado sería una Isla Dinámica más pequeña y discreta, con más espacio útil de pantalla, sin renunciar a las funciones de software que la han convertido en un distintivo del iPhone reciente.

Producción en marcha

Según la filtración, los proveedores ya habrían comenzado a prepararse para la fabricación de esta nueva tecnología. Con el material y los procesos listos, solo faltaría que Apple dé luz verde definitiva para incorporarlo en la línea del iPhone 18 Pro, uno de los lanzamientos más esperados de los próximos años.

