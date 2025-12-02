Disidente celebra 25 años de rock en la Concha Acústica

La banda tapatía Disidente conmemorará su vigésimo quinto aniversario con un concierto especial el próximo 6 de diciembre en la Concha Acústica del Parque Agua Azul, un espacio emblemático para la escena local. A la celebración están invitadas también las bandas Thermo, No Tiene la Vaca y Ray Coyote. El evento comenzará a las 16:00 horas, con boletos disponibles en 400 pesos en zona general y 1,200 pesos en área VIP lateral.

A lo largo de 25 años, Disidente ha forjado una de las trayectorias más sólidas del rock alternativo nacional, destacando por su independencia y por una propuesta musical que se mantiene fiel a sus raíces. En entrevista con EL INFORMADOR, Gustavo Muñoz, baterista de la banda, reflexionó sobre la constancia que ha sostenido al grupo durante más de dos décadas.

“Técnicamente, es nuestra relación más larga con algo. El rock and roll es una carrera de aguante, de mantener la calma y tener paciencia. Se trata de disfrutar tocar, de concentrarte en lo que hay enfrente del escenario, que es la gente. Así se lleva a cabo el rock and roll”, afirmó.

Por su parte, Alejandro Mendoza, vocalista y guitarrista, destacó el momento musical que vive el grupo. “Siempre hemos hecho lo que hemos querido, pero ahora no tenemos miedo de experimentar dentro de nuestra esencia. Antes pensábamos que debíamos hacer canciones más pesadas para conservar cierta imagen, pero ya no tenemos ese temor. Seguimos siendo rock and roll y conservamos la vibra que nos define”.

Muñoz explicó que este concierto ha implicado trabajar con un equipo más amplio que en otras ocasiones, lo que les ha permitido valorar su propio recorrido.

“Casi siempre, cuando tocamos en Guadalajara, lo organizamos nosotros mismos. Somos muy herméticos en la organización, pero esta vez estamos trabajando con más gente. Eso me ha dado otra perspectiva del momento que vivimos. Desde dentro nos vemos como cuatro tipos que tocan rock, sin grandes pretensiones, pero logramos conectar con la gente porque hacemos música muy honesta, y eso ha definido nuestra personalidad como banda”.

Sobre el papel del rock en la actualidad, el baterista reconoció que, aunque ya no ocupa los espacios mediáticos de otras décadas, sigue teniendo una base sólida. “Rock and roll hay y va a haber siempre. Que no esté en los reflectores no significa que no exista. Solo hay que buscarlo. Me emociona que nuevas generaciones nos escuchen; eso da dimensión a todo este tiempo de seguir tocando sin parar”, compartió.

La banda también ha enfrentado momentos difíciles, especialmente antes del lanzamiento de Antorcha (2011), uno de sus discos más reconocidos. Mendoza recordó que ese periodo estuvo marcado por la incertidumbre.

“Antes de grabar Antorcha, íbamos a trabajar con un productor que admirábamos mucho. Todo estaba listo: managers, acuerdos, entusiasmo, pero se vino todo abajo. Eso nos afectó anímicamente, nos bajó la energía, pero decidimos grabar el disco a nuestra manera. Ese material terminó siendo el más pesado y honesto que hemos hecho, porque reflejaba todo lo que traíamos dentro. Curiosamente, fue el que nos abrió más puertas. De un momento oscuro salió la luz”.

En cuanto a las canciones que mejor representan el sonido y la evolución del grupo, ambos coincidieron en que su obra más reciente mantiene un hilo con sus inicios.

“Siempre soy partidario de ir hacia adelante. Les diría que escuchen “Fuego en el corazón”, del nuevo disco, porque tiene una conexión muy importante con nuestro primer material”, comentó Mendoza. Gustavo añadió: “Si tuviera que elegir, “Montaña I” y “Montaña II” son canciones que representan muy bien el centro de Disidente. También “Brindar en tu nombre”, que resume nuestra etapa más reciente y firme como banda”.

La preparación del concierto en la Concha Acústica ha sido meticulosa, pues busca equilibrar las expectativas del público con la propuesta del grupo. “Comenzamos a planear el setlist tomando en cuenta lo que la gente quiere escuchar. No queremos vernos puristas; un show debe tener estructura y dinámica para que todos la pasen bien. Queremos que sea un espectáculo largo y completo, porque celebrar 25 años con bandas hermanas como Thermo, No Tiene la Vaca y Ray Coyote no es algo que pase seguido”, explicó Mendoza.

Para los integrantes, volver a tocar en la Concha Acústica tiene un significado especial. “Tocar ahí representa cumplir un sueño”, reconoció Muñoz. “Hace algunos años hicimos un evento gratuito en ese lugar, pero esta vez será un concierto propio, con boleto, y eso nos da nervio y emoción. Es un recinto icónico, y queremos que la producción esté a la altura, que todo suene y se vea bien. Lo más importante es saber que llegamos hasta aquí bajo nuestras propias reglas, en la independencia, haciendo rock and roll sin mezclas. Y, claro, todo esto es posible porque la gente sigue ahí; sin ellos, nos quedaríamos solo en el ensayo”.

El baterista también recordó los primeros años del grupo, cuando la escena local carecía de infraestructura y muchos conciertos se montaban de manera artesanal. “Recuerdo aquellos eventos en Calle Dos, donde no había ni tarima. Montábamos bocinas y lo hacíamos por amor a tocar. Ahora, regresar a un espacio como la Concha, que está recuperando actividad, tiene un valor simbólico enorme”.

A lo largo de su carrera, Disidente ha mantenido una relación cercana con su público y una posición firme dentro de la independencia musical. En su momento, incluso la piratería contribuyó a su difusión. “Cuando sacamos nuestro primer disco (Y si tuviera disquera, 2004), la piratería fue nuestro mejor promotor y aliado”, recordó Alejandro. “No estoy diciendo que deba hacerse, pero en ese tiempo no podías encontrar nuestro álbum fácilmente. Maquilamos muy pocos, y fueron los discos piratas los que hicieron que nuestra música llegara a más gente. Fue, en cierto modo, nuestro mejor distribuidor”.

