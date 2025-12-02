Este martes 2 de diciembre, la cotización del tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos se ubicó en los 18.31 por unidad. Esto implica una ganancia marginal del 0.05 por ciento, de acuerdo con información de Bloomberg. Dicho rendimiento se añade a las cotizaciones favorables de los últimos días en los que el peso mexicano se ha mostrado enrachado. En lo que va del 2025, el peso mexicano ha logrado una ganancia del 12 por ciento frente a la divisa estadounidense.

El peso mexicano prolongó sus ganancias del día de ayer bajo un contexto de descenso del dólar en los mercados externos debido a las fuertes apuestas por un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. No obstante, el dólar estadounidense ha logrado un avance del 0.04 por ciento esta mañana de acuerdo con datos del Índice Dólar.

Por su parte, el Banco de México (Banxico) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el tipo cambiario para las operaciones que se registren este martes 2 de diciembre el cual se estableció en 18.2757 pesos por dólar.

La cotización del día de hoy se enmarca en un contexto en el que los mercados a nivel global se toman un respiro debido a las expectativas ya señaladas por parte de la Fed.

En el corte de las 08:00 horas, horario de apertura de los principales bancos de México, el peso mexicano ha retomado fuerza y remontado unos centavos más para cotizarse alrededor de los 18.28 pesos por unidad. Es decir, un valor muy cercano al mostrado por Banxico.

Esta es la cotización del dólar en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.40 18.90 Banco Azteca 17.00 18.90 BBVA Bancomer 17.44 18.57 Banorte 17.10 18.60 Banamex 17.68 18.77 Scotiabank 17.40 | 19.00



Recuerda que la cotización del tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos se actualiza a lo largo del día y es influenciado de acuerdo con los acontecimientos que se presenten y que afecten el indicador económico.

Con información de Bloomberg

