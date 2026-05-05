¿Mamá rockera? ¡Pues llévala a un concierto con esta gran promoción que Ticketmaster ha dispuesto para el Día de las Madres. La boletera ha activado una promoción válida del 4 de mayo de 2026 a las 9:00 horas al 10 de mayo de 2026 a las 23:59 horas.El catálogo completo de Mamá es la Rockstar en Ticketmaster consta de más de 60 conciertos. Los descuentos son del 15% y hasta el 50%; aplican sobre el valor nominal del boleto de acceso a los eventos participantes y se sostendrán hasta agotar existencias durante la vigencia de la promoción.La promoción en Ticketmaster es exclusiva para compras en línea a través del sitio oficial ticketmaster.com.mx y/o a través de la App de Ticketmaster. Cabe destacar que la promoción no aplica en taquillas ni en centros Ticketmaster. Las compras de boletos con descuento podrá ser a partir de una unidad y hasta de ocho boletos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB