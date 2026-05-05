Martes, 05 de Mayo 2026

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Ticketmaster celebra el Día de la Madre con descuentos en ESTOS conciertos

La promoción en Ticketmaster es exclusiva para compras en línea a través del sitio oficial o a través de la aplicación de celulares

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Revisa el catálogo completo de descuentos de Mamá es la Rockstar en Ticketmaster. SUN / ARCHIVO

Revisa el catálogo completo de descuentos de Mamá es la Rockstar en Ticketmaster. SUN / ARCHIVO

¿Mamá rockera? ¡Pues llévala a un concierto con esta gran promoción que Ticketmaster ha dispuesto para el Día de las Madres. La boletera ha activado una promoción válida del 4 de mayo de 2026 a las 9:00 horas al 10 de mayo de 2026 a las 23:59 horas.

El catálogo completo de Mamá es la Rockstar en Ticketmaster consta de más de 60 conciertos. Los descuentos son del 15% y hasta el 50%; aplican sobre el valor nominal del boleto de acceso a los eventos participantes y se sostendrán hasta agotar existencias durante la vigencia de la promoción.

La promoción en Ticketmaster es exclusiva para compras en línea a través del sitio oficial ticketmaster.com.mx y/o a través de la App de Ticketmaster. Cabe destacar que la promoción no aplica en taquillas ni en centros Ticketmaster. Las compras de boletos con descuento podrá ser a partir de una unidad y hasta de ocho boletos.

Lista completa de conciertos a mitad de precio en Ticketmaster por el Día de las Madres

  • Arath Herce en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Usted señálemelo en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Grupo Yndio en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Cabaret Lunario Jorge Muñiz en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Alejandro Filio en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Dejavú retro Show en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Finde 20 años en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Te vi en un planetario en el Lunario del Auditorio Nacional
  • La Cantadera en el Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
  • Orquesta de la luz en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Transmetal 40 aniversario en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Café Quijano en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Elefante en el Auditorio Nacional
  • La única internacional sonora santanera en el Auditorio Nacional
  • Mario Aguilar en el Auditorio Nacional
  • Espinoza Paz en el Auditorio Nacional
  • Reyli Barba en el Auditorio Nacional
  • La Cantadera en el Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
  • Alive en el Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
  • Leyendas en el Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
  • El Príncipe y el Divo en el Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
  • Nicho Hinojosa en el Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
  • Wolf Alice en el Pepsi Center
  • Bersuit en el Teatro Metropólitan
  • Jumbo en el Teatro Metropólitan

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  • Lost Acapulco en el Teatro Metropólitan
  • El Kanka en el Teatro Metropólitan
  • Nasa Histoires en el Teatro Metropólitan
  • Honne en el Teatro Metropólitan
  • Alex Ubago en el Teatro Diana
  • Jumbo en el Teatro Diana
  • Jazzpango en El Cantoral
  • Romantic Tonic Fest en el Pepsi Center
  • I Hate Models en el Pepsi Center
  • One Visión of Queen en el Escenario GNP Seguros
  • Martín Valverde en el Escenario GNP Seguros
  • Estela Núñez y Jorge Muñiz en el Teatro Metropólitan
  • El Consorcio en el Teatro Metropólitan
  • Guadalupe Pineda en el Teatro Metropólitan
  • Jaime Varela en el Teatro Metropólitan
  • Leire Martínez en el Teatro Metropólitan
  • Reyno en el Pepsi Center
  • El Tri en el Palacio de los Deportes
  • Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes
  • Caifanes en el Estadio GNP Seguros
  • Adán Sámano en El Cantoral
  • Ricardo Caballero en El Cantoral
  • Bohemia 90 en El Cantoral
  • Luis García en El cantoral
  • Carlos Macías en El Cantoral
  • Paco de María en El Cantoral
  • Alex Soto en El Cantoral
  • Kika Edgar en El Cantoral
  • Bohemia 91 en El Cantoral
  • Chayanne en el Auditorio Nacional
  • Despechadas en el Auditorion Nacional
  • Angélica María y Enrique Guzmán en el Auditorio Nacional
  • La Caravana del Amor en el Auditorio Nacional
  • Jesse & Joy en el Auditorio Nacional
  • La La Love You en el Auditorio Nacional

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Conciertos en Guadalajara en los que aplica la promoción del Día de las Madres

  • Alex Ubago en el Teatro Diana
  • Jumbo en el Teatro Diana
  • Bruses en el C4 Stage
  • Leire Martinez en el Teatro Diana

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