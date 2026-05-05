¿Mamá rockera? ¡Pues llévala a un concierto con esta gran promoción que Ticketmaster ha dispuesto para el Día de las Madres. La boletera ha activado una promoción válida del 4 de mayo de 2026 a las 9:00 horas al 10 de mayo de 2026 a las 23:59 horas.

El catálogo completo de Mamá es la Rockstar en Ticketmaster consta de más de 60 conciertos. Los descuentos son del 15% y hasta el 50%; aplican sobre el valor nominal del boleto de acceso a los eventos participantes y se sostendrán hasta agotar existencias durante la vigencia de la promoción.

La promoción en Ticketmaster es exclusiva para compras en línea a través del sitio oficial ticketmaster.com.mx y/o a través de la App de Ticketmaster. Cabe destacar que la promoción no aplica en taquillas ni en centros Ticketmaster. Las compras de boletos con descuento podrá ser a partir de una unidad y hasta de ocho boletos.

Lista completa de conciertos a mitad de precio en Ticketmaster por el Día de las Madres

Arath Herce en el Lunario del Auditorio Nacional

Usted señálemelo en el Lunario del Auditorio Nacional

Grupo Yndio en el Lunario del Auditorio Nacional

Cabaret Lunario Jorge Muñiz en el Lunario del Auditorio Nacional

Alejandro Filio en el Lunario del Auditorio Nacional

Dejavú retro Show en el Lunario del Auditorio Nacional

Finde 20 años en el Lunario del Auditorio Nacional

Te vi en un planetario en el Lunario del Auditorio Nacional

La Cantadera en el Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

Orquesta de la luz en el Lunario del Auditorio Nacional

Transmetal 40 aniversario en el Lunario del Auditorio Nacional

Café Quijano en el Lunario del Auditorio Nacional

Elefante en el Auditorio Nacional

La única internacional sonora santanera en el Auditorio Nacional

Mario Aguilar en el Auditorio Nacional

Espinoza Paz en el Auditorio Nacional

Reyli Barba en el Auditorio Nacional

La Cantadera en el Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

Alive en el Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

Leyendas en el Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

El Príncipe y el Divo en el Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

Nicho Hinojosa en el Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

Wolf Alice en el Pepsi Center

Bersuit en el Teatro Metropólitan

Jumbo en el Teatro Metropólitan

Lost Acapulco en el Teatro Metropólitan

El Kanka en el Teatro Metropólitan

Nasa Histoires en el Teatro Metropólitan

Honne en el Teatro Metropólitan

Alex Ubago en el Teatro Diana

Jumbo en el Teatro Diana

Jazzpango en El Cantoral

Romantic Tonic Fest en el Pepsi Center

I Hate Models en el Pepsi Center

One Visión of Queen en el Escenario GNP Seguros

Martín Valverde en el Escenario GNP Seguros

Estela Núñez y Jorge Muñiz en el Teatro Metropólitan

El Consorcio en el Teatro Metropólitan

Guadalupe Pineda en el Teatro Metropólitan

Jaime Varela en el Teatro Metropólitan

Leire Martínez en el Teatro Metropólitan

Reyno en el Pepsi Center

El Tri en el Palacio de los Deportes

Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes

Caifanes en el Estadio GNP Seguros

Adán Sámano en El Cantoral

Ricardo Caballero en El Cantoral

Bohemia 90 en El Cantoral

Luis García en El cantoral

Carlos Macías en El Cantoral

Paco de María en El Cantoral

Alex Soto en El Cantoral

Kika Edgar en El Cantoral

Bohemia 91 en El Cantoral

Chayanne en el Auditorio Nacional

Despechadas en el Auditorion Nacional

Angélica María y Enrique Guzmán en el Auditorio Nacional

La Caravana del Amor en el Auditorio Nacional

Jesse & Joy en el Auditorio Nacional

La La Love You en el Auditorio Nacional

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Conciertos en Guadalajara en los que aplica la promoción del Día de las Madres

Alex Ubago en el Teatro Diana

Jumbo en el Teatro Diana

Bruses en el C4 Stage

Leire Martinez en el Teatro Diana

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