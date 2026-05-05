¡Atención cinéfilos! Cinépolis se prepara para comenzar el mes con lo mejor del entretenimiento, pues el próximo jueves 7 de mayo llegarán a la pantalla grande dos estrenos que no te puedes perder; por un lado habrá una peli protagonizada Ludwika Paleta, donde visibiliza el deseo de una mujer madura.

Mientras que por otro lado, una cinta protagonizada por Hugh Jackman que explora temas de duelo y empatía con un enfoque de humor y sensibilidad.

Deseo

Lucero ( Ludwika Paleta) es una abogada exitosa que, en apariencia, lo tiene todo: una vida llena de lujo, una familia estable y un esposo que la adora. Sin embargo, detrás de esa imagen perfecta se esconde un vacío que la impulsa a buscar emociones más intensas.

Su rutina da un giro cuando aparece Matías, el joven entrenador de natación contratado por su marido, cuya presencia despierta en ella una atracción creciente. Lo que inicia como un impulso se convierte en una relación clandestina que pone en riesgo su estabilidad, sobre todo cuando su propia hija también comienza a sentirse atraída por él, complicando aún más la situación.

Lee también: Conoce todos los estrenos de Cinépolis que llegan en mayo 2026

Las ovejas detectives

En esta original y encantadora historia de misterio, George, interpretado por Hugh Jackman, es un pastor que cada noche entretiene a sus ovejas leyéndoles novelas policiacas, convencido de que no comprenden nada. Sin embargo, todo cambia cuando un enigmático suceso sacude la tranquilidad de la granja.

Ante el desconcierto, las ovejas deciden tomar cartas en el asunto y asumir el papel de investigadoras. Siguiendo pistas y observando a los humanos que las rodean, demostrarán que, contra todo pronóstico, también pueden destacar como astutas resolviendo crímenes.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA