Del Oscar al streaming: Dónde ver las películas ganadoras de 2026

La resaca de los Oscar suele vivirse en las salas de cine, pero cada vez más también se traslada a las plataformas de streaming. Tras la edición 2026, marcada por victorias contundentes y algunos hitos en la industria, varias de las películas premiadas ya se encuentran disponibles para ver desde casa, en una cartelera digital que permite recorrer la temporada de premios con un solo clic.

La gran protagonista es One Battle After Another, que tras llevarse el Oscar a mejor película se consolidó como el título del momento. La cinta dirigida por Paul Thomas Anderson —que acumuló seis estatuillas, entre ellas mejor dirección, guion adaptado y montaje— propone la historia de un exrevolucionario que vive oculto junto a su hija, hasta que su desaparición lo obliga a confrontar su pasado. La película puede verse actualmente en HBO Max, donde se ha colocado rápidamente entre los contenidos más buscados tras la ceremonia.

En la misma plataforma se encuentra también Sinners, uno de los títulos más comentados del año, que le valió a Michael B. Jordan el Oscar a mejor actor. La película, ambientada en un Mississippi de 1932 atravesado por tensiones raciales y elementos sobrenaturales, sigue a dos hermanos gemelos que enfrentan una serie de horrores en un entorno marcado por la violencia. Además del reconocimiento a Jordan, la cinta obtuvo premios por mejor guion original y mejor fotografía, esta última para Autumn Durald Arkapaw, en un momento histórico para la categoría.

El recorrido por las ganadoras lleva inevitablemente a Frankenstein, la versión de Guillermo del Toro del clásico de Mary Shelley, que apostó por una estética oscura y minuciosamente construida. La película obtuvo tres Oscar en rubros técnicos —vestuario, maquillaje y diseño de producción— y se encuentra disponible en Netflix, donde funciona como una de las apuestas más ambiciosas del catálogo reciente.

El apartado técnico también tuvo presencia en la ceremonia con F1, que ganó el Oscar a mejor sonido gracias a su recreación inmersiva del mundo de la Fórmula 1. La película, protagonizada por Brad Pitt, narra la historia de un piloto veterano que se convierte en mentor de una joven promesa. Está disponible en Apple TV, donde puede verse mediante suscripción o periodo de prueba.

En una línea completamente distinta, el drama histórico Hamnet se posicionó como una de las propuestas más emotivas de la temporada. La cinta, que explora la muerte del hijo de William Shakespeare y el impacto de esa pérdida en su familia, le valió a Jessie Buckley el Oscar a mejor actriz. Actualmente, el filme puede encontrarse en Prime Video bajo modalidad de renta, manteniendo su circulación en el circuito digital tras su paso por festivales y salas.

El cine de género también tuvo su lugar entre las producciones premiadas con Weapons, conocida en español como La hora de la desaparición. La película, centrada en la misteriosa desaparición de varios niños en un pequeño pueblo, le otorgó a Amy Madigan el Oscar a mejor actriz de reparto por su interpretación de la inquietante tía Gladys. El éxito del personaje ha sido tal que ya se ha confirmado una precuela. La cinta está disponible en HBO Max.

Por último, la animación también encontró su espacio en la conversación global con KPop Demon Hunters, una propuesta que mezcla música, acción y fantasía al seguir a un grupo de idols de K-pop que llevan una doble vida como cazadoras de demonios. Ganadora del Oscar a mejor película animada y mejor canción original, la cinta se encuentra en Netflix, donde ha conectado especialmente con audiencias jóvenes.

Así, más allá del brillo de la ceremonia, los Oscar 2026 encuentran su segunda vida en el streaming. Las plataformas funcionan como una extensión natural de la temporada de premios: un espacio donde las películas dejan de ser exclusivas de la alfombra roja y pasan a formar parte de la conversación cotidiana, disponibles para ser vistas —y revisitadas— desde cualquier pantalla.

YC