La tercera semana de marzo llega con novedades en Netflix, que renueva su catálogo con una selección de estrenos pensados para distintos gustos y momentos. La plataforma apuesta por historias que van desde el suspenso y el drama hasta la comedia y el romance, ampliando así su oferta de entretenimiento.

Conforme avanza el mes, el servicio de streaming suma tanto producciones originales como títulos esperados por la audiencia, con el objetivo de mantener el interés de sus suscriptores, ya sea para maratonear o para ver algo de forma más casual.

Con propuestas para distintos públicos, Netflix apuesta por contenidos que van desde series intensas hasta películas más ligeras, pensadas para disfrutar en cualquier momento.

Si estás buscando algo nuevo para ver, a continuación te compartimos algunos de los estrenos más destacados que llegan a la plataforma durante esta semana.

¿Qué ver en Netflix?

BTS: El comeback en vivo | Arirang

Netflix presenta el esperado regreso de BTS a los escenarios con la transmisión global en vivo de su primer concierto tras casi cuatro años de pausa. En este especial, el icónico grupo surcoreano vuelve a reunirse frente a su público para interpretar tanto sus nuevas canciones como los éxitos que marcaron a toda una generación.

Además del espectáculo musical, el evento se complementa con un enfoque más íntimo al mostrar parte del proceso creativo detrás de su nuevo álbum Arirang, ofreciendo a los seguidores una mirada cercana a esta nueva etapa artística. El show en vivo estará disponible a partir del 21 de marzo en Netflix.

Bajo anestesia

Bajo anestesia presenta una inquietante historia centrada en Clay, un joven que, durante un trasplante de corazón, experimenta un extraño fenómeno: aunque su cuerpo permanece completamente paralizado por la anestesia, su mente sigue consciente, permitiéndole ver y sentir todo lo que ocurre a su alrededor.

Lo que comienza como un procedimiento médico rutinario se transforma en una pesadilla cuando descubre una conspiración para acabar con su vida en plena cirugía, dejándolo atrapado en su propio cuerpo sin posibilidad de alertar a nadie. A partir de ese momento, la tensión aumenta mientras lucha por encontrar una forma de sobrevivir. Este título se incorpora al catálogo de Netflix el 20 de marzo.

Todos los estrenos de Netflix del 16 al 22 de marzo

16 de marzo

Détox de plásticos (Documental)

17 de marzo

One Piece: Contenido extra (Documental)

Mark Normand: None Too Pleased (Stand-up)

18 de marzo

La primera vez, temporada 4 (Serie)

Emergencia radioactiva (Película)

Furias (Serie)

Lady Bird (Película)

19 de marzo

Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure (Anime)

Academia Unicornio: Secretos por descubrir (Serie infantil)

Tyler Perry’s Beauty in Black, temporada 2 (parte 2) (Serie)

20 de marzo

Horizontes Pokémon, temporada 3 (Serie)

Peaky Blinders: El hombre inmortal (Podcast)

El origen de los Red Hot Chili Peppers: Nuestro hermano Hillel (Documental)

Bajo anestesia (Película)

El hombre invisible (Película)

Locura de amor en Las Vegas (Película)

Soltero en casa (Película)

Sólo un sueño (Película)

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21 de marzo

BTS: El comeback en vivo | Arirang (Show en vivo)

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