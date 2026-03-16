Cinépolis lanza la preventa de Super Mario Galaxy, así puedes comprar tus boletos

Se acerca uno de los estrenos más esperados del año. Llega a Cinépolis Super Mario Galaxy, una historia que brincó de la consola de videojuegos a la pantalla grande y que desde su primera entrega no decepcionó a los fanáticos. Una buena noticia es que ya se pueden comprar los boletos en la preventa.

Aquí te decimos cómo conseguir los boletos en la preventa de Super Mario Galaxy.

Preventa Mario Galaxy en Cinépolis

Las entradas se pueden conseguir desde la app y el sitio web de Cinépolis. Para comprar los boletos de Super Mario Galaxy en Cinépolis, lo puedes hacer desde aquí.

¿Cuándo se estrena Super Mario Galaxy en Cinépolis?

Super Mario Galaxy llegará a México el próximo 1 de abril de 2026. Esta entrega promete encantar a los espectadores, ya que la han esperado desde salir de la sala de cines en la primera entrega.

El formato de la película también se podrá ver en IMAX, 3D y 4DX.

Sorpresas especiales que trae Super Mario Galaxy

Por si no fuera poco, la película promete grandes sorpresas a los fans, ya que quienes deseen que la experiencia sea más especial, se han anunciado funciones exclusivas los días 8 y 9 de abril en cines VIP seleccionados.

Estas proyecciones tendrán un menú temático de tres tiempos diseñado exclusivamente para la película, que incluye bebidas sin alcohol y sorpresas adicionales para los asistentes.

Cabe destacar que la compra de estos paquetes solo será en modalidad digital, así que si te interesa adquirirlos, deberás mantenerte alerta a las notificaciones de la plataforma para que asegures tu lugar en estas funciones especiales.

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AS