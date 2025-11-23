¿De qué trata y dónde ver en streaming "La hermanastra fea"?

"La hermanastra fea" es una película que le da un giro a la historia clásica de "La Cenicienta", agregando dosis de humor negro, estrés, ambición, y desarrollada en un mundo en el que el valor de la belleza es sublimado a su máxima expresión.

La historia se desarrolla bajo la premisa de que se realizará un baile, pero no cualquiera, sino el que convoca el príncipe Julián, personaje del que está enamorado Elvira, la protagonista.

La chica está decidida a hacer lo que sea con tal de captar la atención del engreído joven, aunque sabe que su hermanastra Agnes la supera en belleza y en astucia, por lo que no tiene muchas posibilidades de figurar.

La cinta es una coproducción entre Noruega, Polonia, Suecia y Dinamarca y mezcla de manera atinada, y también sangrienta, el horror corporal y el drama, generando en el espectador, al ver cómo esta chica accede a someterse por órdenes de Rebekka, su madre, a una serie de operaciones que la harán verse más atractiva, o menos fea.

Nueva nariz, y hasta pestañas incluyen los arreglitos que Elvira se realiza, con todo y el dolor que esto incluye; Rebekka está dispuesta a jugar su última carta, antes de llegar a la ruina, después de haber quedado viuda y además con una hijastra: Agnes.

La rivalidad entre Agnes y Elvira se convierte en una lucha retorcida y sin tregua, Elvira quiere pertenecer a un mundo al que parece que nunca tendrá acceso; Rebekka la lleva al límite, y Agnes tiene de su lado la belleza. ¿Quién ganará?

Dónde ver: Prime Video / Apple TV

