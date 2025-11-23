Si eres de los aficionados al cine que esperada la segunda parte de Wicked, la película Wicked: Por siempre ya está en las salas de cine de la ciudad.

Wicked: Por siempre. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

El capítulo final de la historia jamás contada de las brujas de Oz comienza con Elphaba y Glinda separadas y enfrentando las consecuencias de sus decisiones.

Elphaba, ahora demonizada como La Bruja Malvada del Oeste, vive exiliada, oculta en el bosque de Oz, mientras continúa su lucha por la libertad de los Animales silenciados del reino y desesperadamente intenta exponer la verdad que conoce sobre El Mago.

Wicked: Por siempre. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

Glinda, por su parte, se ha convertido en el glamoroso símbolo de la Bondad en todo Oz, viviendo en el palacio de la Ciudad Esmeralda y disfrutando de los privilegios de la fama y la popularidad. Bajo la tutela de Madame Morrible, Glinda es enviada como un resplandeciente consuelo para Oz, tranquilizando a las masas y asegurándoles que todo está bien bajo el mandato del Mago.

Mientras la fama de Glinda crece y se prepara para casarse con el Príncipe Fiyero en una espectacular boda oziana, ella se ve atormentada por su separación de Elphaba.

Wicked: Por siempre. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

Intenta mediar una reconciliación entre Elphaba y el Mago, pero esos esfuerzos fracasan, alejando aún más a las dos amigas. Las consecuencias transformarán para siempre a Boq y a Fiyero, y pondrán en peligro la seguridad de la hermana de Elphaba, Nessarrosa, cuando una chica de Kansas irrumpa en sus vidas.

Mientras una turba enfurecida se levanta contra la Malvada Bruja, Glinda y Elphaba deberán reunirse por última vez. Con su singular amistad como el eje de su destino, deberán verse realmente, con honestidad y empatía, si quieren cambiarse a sí mismas y cambiar Oz por siempre.

Wicked: Por Siempre

(Wicked: For good)

De John M. Chu.

Con Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum.

Estados Unidos, 2025.

XM