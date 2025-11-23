La edición de Miss Universo 2025 sorprendió al público al revelarse que México no estuvo representado únicamente por Fátima Bosch. También hubo presencia mexicana a través de Naima Acosta, quien compitió portando la banda de Suiza, pero con una historia personal profundamente ligada al país latinoamericano.

Naima, de 20 años de edad, despertó gran admiración, especialmente entre la audiencia latina, por su naturalidad al hablar español y por la cercanía que mostró hacia México durante toda su participación. Mientras Fátima Bosch encabezaba titulares, tanto por su confrontación con la organización tailandesa como por su triunfo final, Acosta comenzó a atraer la atención por su porte, carisma en pasarela y sus múltiples entrevistas en perfecto español desde la concentración en Tailandia.

INSTAGRAM/@naima.aco

La razón detrás de su fluidez en el idioma generó curiosidad: ¿por qué una representante de Suiza se expresaba con tanta naturalidad en español? La respuesta está en su historia familiar. Naima nació en Giubiasco, Suiza, pero es hija de padre mexicano. Entre los nueve y catorce años vivió en Puerto Aventuras, Quintana Roo, etapa que marcó profundamente su identidad.

“Ahí me di cuenta de lo cálidos y agradables que son los mexicanos, así como de la majestuosa cultura que poseen”, relató en una de sus entrevistas previas al certamen.

Esa etapa en territorio mexicano le dejó aprendizajes que van más allá del idioma: adquirió costumbres, conoció la gastronomía local y fortaleció valores comunitarios que, según ha expresado, le permitieron comunicarse con mayor autenticidad ante los medios.

Tras la separación de sus padres, Naima regresó a Suiza, donde continuó su formación académica e inició su carrera profesional en el modelaje. A pesar de la distancia, su vínculo con México permaneció intacto y su cariño por la cultura mexicana continuó siendo parte de su identidad.

“Aunque estoy representando a Suiza, los llevo en el corazón y el soporte que me están dando me está llenando de felicidad”, expresó en un reciente mensaje compartido en sus redes sociales.

Las muestras de apoyo no tardaron en llegar. Comentarios como “México también te respalda”, “te mandamos mucho amor” y “además de hermosa, tienes una carisma inmenso, eres natural, espontánea y muy simpática ¡Vamos Naima!” inundaron sus publicaciones, principalmente en Instagram.

Ante esa respuesta, la propia Naima compartió un video específicamente dedicado a la comunidad mexicana, agradeciendo el cariño recibido en distintas plataformas.

“Este es un video para agradecerles desde el corazón. Como ustedes saben soy mitad suiza y mitad mexicana, y recibir apoyo desde mi querido México es enorme. Yo sé que estoy representando a Suiza pero los llevo en el corazón y el apoyo que me están dando me está llenando de felicidad. Gracias por todo el apoyo a la comunidad latina”, señaló.

