¿De qué murió Héctor Zamorano, participante de la primera generación de La Academia?

Se dio a conocer este martes 24 de febrero el deceso del cantante Héctor Zamorano a sus 47 años, recordado por haber sido un exintegrante de la primera generación del programa La Academia transmitido en 2002.

A pesar de que Héctor fue el primer eliminado de esa temporada del reality show, no terminó su carrera ahí pues estuvo en varios proyectos. Tiempo después participó en Desafío de Estrellas donde exalumnos de La Academia, así como otros artistas de la televisora compitieron.

Debutó como cantante en el año 2003 con su primer y único álbum llamado “Mi Sabor”, además de que colaboró con su compañera Nadia en la canción “La pareja ideal”, posteriormente participó en la producción del sencillo “Inseparables” en las que también salieron varios de sus demás compañeros de la primera generación.

Posteriormente comenzó una carrera en la locución y se dedicaba a subir vídeos en sus redes sociales, ya con menor exposición pública en sus últimos años.

¿De qué murió Héctor Zamorano?

Si bien aún no se han dado detalles oficiales sobre su causa de muerte por parte de su familia, allegados y excompañeros como Wendolee Ayala y Estrella Veloz comentaron que Héctor padeció una enfermedad crónica que habría agravado su salud con el paso de los años, pero no revelaron el tipo de padecimiento.

Declararon que Zamorano comenzó con dicha enfermedad desde hace uno 3 o 4 años, lo que lo llevó a estar internado en el hospital para ser atendido.

Además también se reveló que él que sufrió de depresión, lo que lo llevó a aislarse y que dejara de comunicarse con sus amigos y compañeros. El propio Héctor llegó a hablar un poco al respecto en sus redes sociales, sobre los momentos difíciles por los que estaba pasando y su lucha interna, lo que preocupó a sus seguidores.

Finalmente, se informó que sus padres lo acompañaron durante el proceso y fue con ellos y sus demás familiares donde pasó sus últimos momentos, muriendo en su ciudad natal en Veracruz en compañía de sus seres queridos.

KR