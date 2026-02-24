Martes, 24 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Mizada Mohamed: Signos que cierran febrero con oportunidades mágicas

La astróloga menciona que la clave está en aprovechar las oportunidades que se presentan para transformar aspectos importantes de tu vida, especialmente en el plano personal, profesional y afectivo

Por: Moisés Figueroa

Durante la última semana de febrero de 2026, las energías cósmicas y los movimientos planetarios invitan a varios signos a vivir instantes de apertura, manifestación o revelación. ESPECIAL

Durante la última semana de febrero de 2026, las energías cósmicas y los movimientos planetarios invitan a varios signos a vivir instantes de apertura, manifestación o revelación. ESPECIAL

Durante la última semana de febrero de 2026, las energías cósmicas y los movimientos planetarios invitan a varios signos a vivir instantes de apertura, manifestación o revelación.

Según Mizada Mohamed, la clave está en aprovechar las oportunidades que se presentan para transformar aspectos importantes de tu vida, especialmente en el plano personal, profesional y afectivo.

Aries

Este signo entra en un período de magnetismo personal y carisma intensos, con la energía cósmica a tu favor para atraer oportunidades que parecían cerradas. El 24 y 25 de febrero son días especialmente propicios para dialogar sobre temas laborales y económicos significativos.

Géminis

Se anuncia un renacimiento simbólico: proyectos, ideas o relaciones que parecían estancados pueden regresar o cobrar fuerza, abriendo caminos nuevos y llenos de alegría. La comunicación y la creatividad serán tus grandes aliados.

Cáncer

Cierra febrero con mucha fuerza y posibilidades reales: puertas profesionales, propuestas amorosas o reencuentros afectivos pueden producir cambios significativos. También puede materializarse un retorno de recursos, proyectos o buena fortuna que habías esperado.

Leo

Este signo vive una etapa de expresión y consolidación. Las energías apuntan a avances en el hogar, decisiones económicas sabias y noticias familiares que traen alegría. Los días más energéticos de la semana favorecen hablar y organizar asuntos claves.

Libra

El universo parece cooperar de forma positiva contigo, potenciando tu capacidad para manifestar resultados. El eclipse en Acuario y los aspectos planetarios favorecen relaciones sociales que pueden traducirse en avances económicos o emocionales importantes.

Piscis

El cierre de mes viene acompañado de movimiento y acción: iniciativas relacionadas con el hogar, viajes o grandes decisiones se ven fuertemente apoyadas. El 24 es ideal para poner en marcha asuntos pendientes con buenos resultados. 

Con información de Mizada Mohamed

MF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones