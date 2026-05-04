¿De qué murió Alex Ligertwood, exvocalista de la banda de Santana?

El día de ayer, The Brogan Agency anunció el fallecimiento de Alex Ligertwood a los 79 años de edad. En el mensaje se compartió un sentido mensaje escrito por Shawin Brogan, su esposa, que dice lo siguiente:

"Es con profunda tristeza y dolor que anuncio la muerte de mi dulce y querido Alex Ligertwood, mi esposo por 25 años, nos conocimos por 36 años. Alex murió en paz, dormido con su perrito Bobo a un lado el dóa de ayer. Alex era amado por muchos. Si lo conociste, lo amaste. Él tocó a tantas personas con su extraordinaria voz. Él era todo corazón y alma. Su actividad favorita en la vida era hacer musica, cantar y compartir su don con nosotros. Él tocó su último show hace tan solo dos emanas. Estoy agradecida por ello. Lo hizo en sus propios términos hasta el final. Siempre te amaré, mi dulce Alex. Descansa en paz. Canta y sueña junto a otros ángeles, mi amor".

El músico escocés habría perdido la vida el pasado jueves 30 de abril. El anuncio se realizó días después por privacidad.

¿Quién fue Alex Ligertwood?

Nacido en Glasgow, Escocia, el 10 de diciembre de 1946, Ligertwood fue un reconocido vocalista que consiguió su temporada más reconocida como vocalista principal de Santana, banda fundada por el guitarrista mexicano en 1966. El cantante fue parte de la agrupación de forma intermitente entre 1979 y 1994.

La voz de Alex puede disfrutarse en los siguientes álbumes de la banda:

" Marathon ", de 1979

", de 1979 " Zebop !", de 1981

!", de 1981 "Sacred Fire: Live In South America", de 1993

Además de su participación en dicha banda, formó parte de Senate, Jeff Beck Group y Average White Band, compartiendo sus atributos a través de distintos sonidos.

¿De qué murió Alex Ligertwood?

Si bien no se han revelado las causas de su muerte, el mensaje de Brogan, su esposa, hace intuir que algo se había mermado en la salud del cantante. Algunos medios señalan que los problemas de salud los había acarreado durante años, como rescata The Scotland Herald.

En un video difundido por Star Buzz, se habla de la resilencia que encontró Alex en la última etapa en la que habló de la importancia de tener cuidados de salud. Sin embargo, nunca hubo algún anuncio público respecto a si estaba recibiendo tratamiento debido a alguna limitación.

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OB

