Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 4 al 10 de mayo

La cartelera de conciertos en Guadalajara arranca esta semana con una amplia variedad de propuestas que van desde los shows más elaborados hasta presentaciones más íntimas. Rock, pop, regional, electrónica, metal y más; sin importar cuál sea tu género favorito, los recintos más importantes de la ciudad se encargarán de ofrecer algo que se adapte a tus preferencias.La capital jalisciense ha sabido ganarse su lugar como uno de los epicentros más importantes para la música en vivo en México, y este mes es prueba de ello. El Auditorio Telmex, el Teatro Diana, el C3 Stage y otros escenarios icónicos de Guadalajara se preparan para una programación que destaca por su diversidad y dinamismo.Especialmente del 4 al 10 de mayo, la música en vivo tomará un papel clave en la metrópoli, ya sea para festejar a mamá o simplemente para pasar un buen rato. Entre distintos ritmos y estilos, esta semana se perfila como una de las mejores oportunidades para disfrutar de eventos con un ambiente vibrante y una energía festiva.Por ello, a continuación te compartimos la cartelera completa de conciertos en Guadalajara con la que inicia mayo, ideal para que elijas tu plan y no te pierdas ninguno de los shows más esperados de la semana.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP