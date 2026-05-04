Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 4 al 10 de mayo

La cartelera de conciertos en Guadalajara arranca esta semana con una amplia variedad de propuestas que van desde los shows más elaborados hasta presentaciones más íntimas. Rock, pop, regional, electrónica, metal y más; sin importar cuál sea tu género favorito, los recintos más importantes de la ciudad se encargarán de ofrecer algo que se adapte a tus preferencias.

Te puede interesar: Conciertos en Guadalajara: Cartelera completa de mayo 2026

La capital jalisciense ha sabido ganarse su lugar como uno de los epicentros más importantes para la música en vivo en México, y este mes es prueba de ello. El Auditorio Telmex, el Teatro Diana, el C3 Stage y otros escenarios icónicos de Guadalajara se preparan para una programación que destaca por su diversidad y dinamismo.

Especialmente del 4 al 10 de mayo, la música en vivo tomará un papel clave en la metrópoli, ya sea para festejar a mamá o simplemente para pasar un buen rato. Entre distintos ritmos y estilos, esta semana se perfila como una de las mejores oportunidades para disfrutar de eventos con un ambiente vibrante y una energía festiva.

Por ello, a continuación te compartimos la cartelera completa de conciertos en Guadalajara con la que inicia mayo, ideal para que elijas tu plan y no te pierdas ninguno de los shows más esperados de la semana.

Cartelera de conciertos en Guadalajara del 4 al 10 de mayo

PUP

Fecha: Martes 5 de mayo

Lugar: C3 Stage

Horario: 19:00 horas

Precio: $742

Laura Pausini

Fecha: Martes 5 de mayo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $628 - $4 mil 929

Xavi

Fecha: Martes 5 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $680 - $2 mil 300

TOPS

Fecha: Miércoles 6 de mayo

Lugar: C3 Stage

Horario: 21:00 horas

Precio: $548

Kalimba

Fecha: Jueves 7 de mayo

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 - $1 mil 200

Cris MJ

Fecha: Jueves 7 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $650 - $2 mil 250

Lebanon Hanover

Fecha: Jueves 7 de mayo

Lugar: C3 Stage

Horario: 19:00 horas

Precio: $750

Mareux

Fecha: Viernes 8 de mayo

Lugar: C3 Stage

Horario: 21:30 horas

Precio: $600

Ricardo Caballero

Fecha: Sábado 9 de mayo

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 21:00 horas

Precio: $450 - $990

Ingrid Contreras

Fecha: Sábado 9 de mayo

Lugar: Teatro Pablo Moncayo

Horario: 20:00 horas

Precio: $984 - $2 mil 033

Vladimir: La voz que rompe el silencio

Fecha: Sábado 9 de mayo

Lugar: Teatro-Bar ESCENIK | PALCCO

Horario: 21:00 horas

Precio: $550

Porter Robinson

Fecha: Sábado 9 de mayo

Lugar: C3 Stage

Horario: 21:30 horas

Precio: $750

Miriam Rodríguez

Fecha: Sábado 9 de mayo

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 21:30 horas

Precio: $400 - $850

José José sinfónico: Homenaje al Príncipe

Fecha: Domingo 10 de mayo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 19:00 horas

Precio: $550 - $980

También puedes leer: Guadalajara, el talismán personal de Kalimba

Dina Buendía

Fecha: Domingo 10 de mayo

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 19:30 horas

Precio: $500 - $700

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP