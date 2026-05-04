Lunes, 04 de Mayo 2026

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Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 4 al 10 de mayo

La cartelera de conciertos en Guadalajara se consolida como una de las más variadas del país, reuniendo géneros y propuestas para todo tipo de público

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Guadalajara reafirma su lugar como uno de los destinos clave para artistas nacionales e internacionales. PEXELS

Guadalajara reafirma su lugar como uno de los destinos clave para artistas nacionales e internacionales. PEXELS

La cartelera de conciertos en Guadalajara arranca esta semana con una amplia variedad de propuestas que van desde los shows más elaborados hasta presentaciones más íntimas. Rock, pop, regional, electrónica, metal y más; sin importar cuál sea tu género favorito, los recintos más importantes de la ciudad se encargarán de ofrecer algo que se adapte a tus preferencias.

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La capital jalisciense ha sabido ganarse su lugar como uno de los epicentros más importantes para la música en vivo en México, y este mes es prueba de ello. El Auditorio Telmex, el Teatro Diana, el C3 Stage y otros escenarios icónicos de Guadalajara se preparan para una programación que destaca por su diversidad y dinamismo.

Especialmente del 4 al 10 de mayo, la música en vivo tomará un papel clave en la metrópoli, ya sea para festejar a mamá o simplemente para pasar un buen rato. Entre distintos ritmos y estilos, esta semana se perfila como una de las mejores oportunidades para disfrutar de eventos con un ambiente vibrante y una energía festiva.

Por ello, a continuación te compartimos la cartelera completa de conciertos en Guadalajara con la que inicia mayo, ideal para que elijas tu plan y no te pierdas ninguno de los shows más esperados de la semana.

Cartelera de conciertos en Guadalajara del 4 al 10 de mayo

PUP

  • Fecha: Martes 5 de mayo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $742

Laura Pausini

  • Fecha: Martes 5 de mayo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $628 - $4 mil 929

Xavi

  • Fecha: Martes 5 de mayo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $680 - $2 mil 300

TOPS

  • Fecha: Miércoles 6 de mayo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $548

Kalimba

  • Fecha: Jueves 7 de mayo
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600 - $1 mil 200

Cris MJ

  • Fecha: Jueves 7 de mayo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $650 - $2 mil 250

Lebanon Hanover

  • Fecha: Jueves 7 de mayo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $750

Mareux

  • Fecha: Viernes 8 de mayo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 21:30 horas
  • Precio: $600

Ricardo Caballero

  • Fecha: Sábado 9 de mayo
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $450 - $990

Ingrid Contreras

  • Fecha: Sábado 9 de mayo
  • Lugar: Teatro Pablo Moncayo
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $984 - $2 mil 033

Vladimir: La voz que rompe el silencio

  • Fecha: Sábado 9 de mayo
  • Lugar: Teatro-Bar ESCENIK | PALCCO
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $550

Porter Robinson

  • Fecha: Sábado 9 de mayo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 21:30 horas
  • Precio: $750

Miriam Rodríguez

  • Fecha: Sábado 9 de mayo
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 21:30 horas
  • Precio: $400 - $850

José José sinfónico: Homenaje al Príncipe

  • Fecha: Domingo 10 de mayo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $550 - $980

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Dina Buendía

  • Fecha: Domingo 10 de mayo
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 19:30 horas
  • Precio: $500 - $700

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