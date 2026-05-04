De acuerdo con diversos medios, los Pumas de la UNAM presentarán una queja ante la Comisión Disciplinaria de la Liga MX por presunta alineación indebida en el duelo de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de parte de su rival, el Club América. El incidente señalado refiere a un cambio realizado al minuto 62 del partido disputado en el Estadio Banorte.

La situación es la siguiente. En dicho minuto, una pausa en el juego permitió realizar los cambios proyectados por el cuerpo técnico americanista en búsqueda de remontar el marcador que al momento tenían en contra. André Jardine y sus auxiliares preparaban tres cambios al mismo tiempo. Sin embargo, Sebastián Cáceres se encontraba recibiendo atención médica por un choque de cabezas con Álvaro Angulo.

Entre los cambios de jugador se planeaba la salida de Thiago Espinoza por Miguel Vázquez, pero en cuanto Paulo Victor Gomes, primer asistente de André Jardine, identificó que el uruguayo Cáceres no podría continuar en la cancha, apuró al Shocker y lo hizo reingresar a la cancha. Esto con el fin de utilizar al lesionado como jugador de cambio. Y así fue, tras unos segundos fuera del rectángulo, Vázquez reingresó a la cancha y terminó el partido.

En ese sentido, Pumas buscaría que su queja fuera aprobada por la Comisión luego de que se presente material relativo a la salida del americanista, el cambio con los números marcados en la pizarra eléctrica del cuarto árbitro, y el posterior reingreso de Vázquez pese a que el cambio se encontraba “consumado” una vez que salió por la línea lateral. En caso de aprobarse, no habría partido de vuelta y los universitarios calificarían a la etapa de Semifinales. Te decimos por qué.

¿América se queda sin liguilla por alineación indebida? Esto dice el reglamento

De acuerdo con el periodista David Medrano citando el reglamento de sanciones de la Liga MX, el Club América quedaría fuera de la Liguilla en caso de haber cometido alineación indebida. Las palabras rescatadas por Medrano son las siguientes:

"En caso de que un Club incurra en una Alineación Indebida durante la Fase Final, éste perderá el derecho a seguir compitiendo en dicha fase. La alineación indebida podrá ser sacionada de oficio y/o a petición de parte".

Hasta el momento no se ha dado a conocer que el Club UNAM haya presentado la queja. En caso de que la situación camine favorablemente para los auriazules, Pumas podría clasificarse sin necesidad de jugar una potencial vuelta el róximo domingo.

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OB