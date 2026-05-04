Los actores Angelique Boyer y Sebastián Rulli, que son pareja desde hace más de una década, próximamente se enfrentarán a un nuevo reto en su carrera. A partir del próximo verano, cambiarán de cuerpos nada más y nada menos que con unos taqueros que además son sus fans.

Los actores, junto con Michelle Rodríguez, protagonizarán la comedia de "body switch" (cambio de cuerpos) No eres tú, soy yo, dirigida por Alejandro Lozano, realizador también de Matando cabos y Sultanes del sur.

"La historia va de que Angelique y Sebastián son ellos mismos, están grabando una telenovela en Puerto Vallarta y tienen dos superfans con quienes se cruzan y por alguna razón extraña cambian de cuerpos, entonces empieza el relajo, porque es ver cómo se comportan todos en (el cuerpo de) alguien más", revela Fernando Lebrija, cineasta impulsor del concepto de rodar en la Perla de Occidente.

Primera vez juntos en una película

Esta será la primera vez que Boyer y Rulli trabajen juntos en cine, pero llegan a los sets con la experiencia de haberlo hecho en múltiples telenovelas como Teresa.

No eres tú, soy yo es la producción inicial de un paquete de 20 películas a rodarse en Jalisco, en los próximo cinco años, gracias a un fondo de incentivos a la producción cinematográfica de 800 millones de pesos procedentes de diversos inversionistas, entre los que destaca el Banco Mundial a través del IFC, su brazo inversor.

El plan es impulsado por la alianza entre Lemon Studios (Kilómetro 31 y Salvando al soldado Pérez), de los hermanos Fernando y Billy Rovzar e Irreversible Pictures, de Lebrija (Amar a morir).

Producciones en las que han aparecido juntos

Los actores son reconocidos por su gran química en pantalla, y probablemente esa sea la razón de que hayan protagonizado varias telenovelas producidas por Televisa, a lo largo de los años. Estas son:

Teresa (2010)

(2010) Lo que la vida me robó (2013/2014)

(2013/2014) Tres veces Ana (2016)

(2016) Vencer el pasado (2021)

(2021) El extraño retorno de Diana Salazar (2024)

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