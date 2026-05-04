Premios Oscar 2027: La academia cambia sus reglas a consecuencia de la IA

La Academia de Hollywood acaba de cambiar las reglas del juego para 2027. Descubre por qué estas decisiones transformarán para siempre el cine que vemos y premiamos hoy. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha anunciado una profunda revisión de sus normativas de elegibilidad y votación.

Estos cambios, que entrarán en vigor para los Premios Oscar de 2027 en Los Ángeles, modifican reglas con más de 70 años de vigencia. La institución busca adaptarse a la modernidad, respondiendo a las exigencias de una industria globalizada y tecnológicamente avanzada, marcando un antes y un después en la historia del séptimo arte.

Adiós a la guerra de banderas en la categoría internacional

El cambio más significativo para el cine extranjero es que un país podrá tener múltiples representantes compitiendo simultáneamente. A partir de 2027, las películas que se alcen vencedoras en los festivales de Cannes, Venecia, Toronto, Sundance y Berlín se clasificarán automáticamente. La idea central de Hollywood es evitar que un país margine a determinadas obras maestras por decisiones políticas, censura o simples trabas burocráticas.

La Inteligencia Artificial se topa con una línea roja inquebrantable

Ahora que Val Kilmer va a ser resucitado mediante Inteligencia Artificial para una película y que Darren Aronofsky está dirigiendo un proyecto con esta tecnología, la Academia ha pensado que es mejor prevenir que curar. Antes de que a nadie se le pase por la cabeza pensar en ambos para la carrera de premios, los Oscar han trazado una línea roja muy clara y estricta.

Las nuevas reglas establecen que solo serán elegibles aquellas interpretaciones y guiones con autoría humana demostrable. Las actuaciones generadas o completadas por IA, sin la participación directa y el consentimiento explícito del intérprete, quedarán totalmente fuera de las categorías de actuación. Hollywood quiere proteger el trabajo de sus artistas frente al avance descontrolado de los algoritmos.

Lo mismo aplicará para las categorías de escritura, ya que los guiones deberán ser íntegramente escritos por personas de carne y hueso. Esto levanta algunas suspicacias sobre premios recientes y obligará a los estudios a transparentar sus procesos creativos. La tecnología podrá usarse como herramienta de apoyo visual.

Y vamos con el cambio más polémico y esperado por los fans. Por primera vez desde 1945, un actor o actriz podrá recibir más de una nominación en la misma categoría si logra que varias de sus interpretaciones se cuelen entre las cinco más votadas. Hasta ahora, el sistema eliminaba automáticamente cualquier segunda opción, limitando el reconocimiento al talento.

EFE/Armando Arorizo

Si se preguntan qué se pretende con esto, la idea es terminar con los fraudes y las estrategias de campaña. En 2008, Kate Winslet firmó "Revolutionary Road" y "The Reader", ganando el Globo de Oro por ambas. Sin embargo, en los Oscar presentó la segunda como actriz principal e hizo desaparecer la otra para no dividir los votos a su persona, un movimiento inteligente pero raro.

La norma que había hasta ahora también impedía que se hiciera justicia a actores en un año verdaderamente memorable. En 2024, Sebastian Stan estuvo nominado por "The Apprentice" y por "A Different Man" a dos Globos de Oro. Como los Oscar no se separan por géneros como comedia o drama, el actor solo pudo optar a una candidatura, perdiendo visibilidad.

Casos similares ocurrieron con Leonardo DiCaprio en 2006, cuando tenía "Infiltrados" y "Diamantes de sangre" en cartelera y tuvo que elegir a la fuerza. O con Sean Penn en 2003, cuando su corazón y el de los críticos se dividió entre "21 gramos" y "Mystic River". A partir de 2027, el talento desbordante ya no será penalizado por las reglas.

El futuro de los Premios Oscar

Cine internacional sin fronteras: Las películas extranjeras ya no dependerán exclusivamente de los comités nacionales. Si una cinta triunfa en certámenes de prestigio internacional, tendrá su pase asegurado a la competencia, democratizando el acceso al galardón más codiciado del cine y premiando directamente al director.

Protección absoluta del talento humano: La Academia de Hollywood se convierte en pionera al regular el uso de la Inteligencia Artificial. Los actores y guionistas pueden respirar tranquilos, ya que ninguna máquina podrá arrebatarles una estatuilla dorada, garantizando que el arte siga siendo una expresión genuinamente humana.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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