Dave Mustaine quiere que Megadeth dé su concierto final en el espacio

Hace poco, Dave Mustaine reveló que el tour de despedida de Megadeth será largo. No obstante, hasta el momento no se han añadido nuevas fechas desde que fue anunciado. Lo que sí se ha revelado es la intención que tiene el líder de la banda de llevar al espacio el concierto final de la agrupación.

Así lo confesó ante el medio Metal Hammer. En la entrevista, Mustaine dijo lo siguiente: "Espero que podamos tocar en el espacio. Pienso que sería un escenario acorde con el clímax. Y no estoy hablando de un 'cometa vómito' - apodo que usan los aviones que simulan la falta de gravedad realizando vuelos parabólicos. Un concierto en la luna, un alunizaje, eso estaría bien".

Cabe destacar que esta no sería la primera canción que se interpreta en la luna, ya que el 12 de agosto de 1962 se reprodujo una canción ucraniana de Pavel Popovich.

Hasta el momento, la primera agenda del tour de despedida de Megadeth cuenta con diversas fechas en Latinoamérica a partir de abril del próximo año. A su vez, se han confirmado fechas en festivales europeos, así como un tour como acompañantes de Iron Maiden y su respectivo tour mundial.

En México, Megadeth dirá adiós para siempre en la Arena Monterrey, la Arena Ciudad de México y la Arena Guadalajara durante la primera quincena de mayo.

Megadeth se fundó en 1983 luego de la famosa pelea del siempre polémico Dave Mustaine quien, tras su salida abrupta de Metallica, prometió formar una banda de metal "más furiosa". La revancha alcanzó para 20 años de música, 17 álbumes de estudio y un largo desfile de músicos gravitando alrededor de Mustaine.

Con información de Metal Injection

