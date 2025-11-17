Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 17 al 23 de noviembre

La escena musical tapatía vuelve a tomar fuerza esta semana con la llegada de varios artistas que harán vibrar a los recintos más emblemáticos de la ciudad. Desde hace tiempo, Guadalajara se ha consolidado como uno de los puntos clave para la música en vivo en México, gracias a la gran variedad de espectáculos que recibe y a la calidad de sus foros, que atraen constantemente tanto a talentos nacionales como internacionales.

Durante la semana del 17 al 23 de noviembre, la capital jalisciense reunirá propuestas musicales para todos los gustos , convirtiéndose en el destino perfecto para quienes buscan disfrutar de una buena presentación en compañía de amigos o familia.

El miércoles 19 de noviembre, Guitarricadelafuente llegará al Teatro Estudio Cavaret con un concierto nocturno que promete envolver al público en su estilo íntimo y su particular manera de interpretar cada canción. Su actuación está programada para las 21:00 horas.

A partir del jueves 20 y continuando el viernes 21, Los Tigres del Norte tomarán el escenario del Auditorio Telmex para ofrecer dos noches llenas de corridos, tradición y energía. Ambos conciertos iniciarán a las 21:00 horas y se perfilan como algunos de los más concurridos de la semana.

Ese mismo viernes 21, la música electrónica se hará presente con la llegada de Pnau a C4 Concert House, donde el dúo desplegará su característico dinamismo a partir de las 22:30 horas.

También el viernes, pero en el Teatro Diana, Víctor García regresará a los escenarios con su gira “Mi regreso tour”. Su presentación está contemplada para las 21:00 horas y será una oportunidad para reencontrarse con su público y recorrer distintas etapas de su carrera.

El sábado 22, el Auditorio Telmex vibrará con el estilo moderno y emocional de NSQK, quien ofrecerá un espectáculo pensado para conectar con las nuevas generaciones. La función comenzará a las 21:00 horas.

Para cerrar la semana, el domingo 23, Russian Red brindará una velada melódica en el C3 Stage, donde su voz y su estilo íntimo crearán una atmósfera especial. El concierto dará inicio a las 21:00 horas.

Con una cartelera tan diversa y una ciudad lista para recibir a grandes talentos, esta semana se perfila como una de las más vibrantes del mes. Ya sea para descubrir nuevos sonidos o disfrutar de artistas consolidados, Guadalajara ofrece un escenario ideal para dejarse llevar por la música.

