Bomberos sofocan fuerte incendio en carretera a San Martín de las Flores

El día de ayer por la tarde, oficiales de Protección Civil y Bomberos de El Salto, Tlaquepaque y estatales controlaron un fuerte incendio registrado en un predio en carretera a San Martín de las Flores.

Los cuerpos de emergencia de las tres dependencias acudieron al sitio ubicado en la calle Mezquite, en su cruce con la carretera a San Martín de las Flores. El fuego se extendía en un predio de aproximadamente 30 x 10 metros en donde se almacenaban piezas de automóviles en desuso y algunos plásticos.

El incidente generó una gruesa columna de humo que fue visible desde distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Las causas del incendio aún se investigan.

Con el trabajo coordinado de los oficiales se logró el control y confinamiento de las llamas. Sin embargo, debido a que en el sitio existían diversos puntos con material comprometido, se realizaron maniobras de enfriamiento para prevenir un nuevo conato por reactivación.

No se reportan lesionados ni propagación del incendio hacia localidades vecinas.

¿Cómo reportar un incendio a Protección Civil y Bomberos?

En caso de incendio o algún otro incidente, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) el cual es utilizado para canalizar la atención a la coordinación correspondiente dependiendo de las características de la situación así como de su ubicación.

Sin embargo, estos son los números de contacto de las tres organizaciones que participaron en este incidente:

Protección Civil Jalisco - 33 3675 3060

- 33 3675 3060 Protección Civil El Salto - 33 3284 1248

- 33 3284 1248 Protección Civil Tlaquepaque - 33 3837 2270

Recuerda que la rapidez en el reporte es importante para mitigar daños.

