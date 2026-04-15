La nueva controversia del mundo del espectáculo vuelve a señalar a Christian Nodal, aunque sea un poco de rebote. Luego de que su videoclip “Un Vals” provocara una sentida polémica por la presencia protegónica de una modelo con marcado parecido a Cazzu, su expareja, la protagonista, Dagna Mata, reveló que no ha recibido el pago correspondiente a su trabajo en el video.

De extra a estrella principal sin previo aviso ni consentimiento

Pero la situación de falta de pago no es la única que aqueja a la artista mexicana. Mata también reveló que fue contratada como extra para terminar quedándose con el protagónico en la edición final. Hecho que no le fue comunicado y que debe ser tomado en cuenta, pues usualmente, el o la protagonista del proyecto recibe mayor remuneración por sus servicios.

La grabación del video comenzó de manera muy casual cuando la influencer mexicana, quien actualmente reside y trabaja en España, fue contactada por una amiga fotógrafa para participar en el videoclip del exitoso tema "Un vals". Las jornadas de grabación se llevaron a cabo durante el mes de febrero, aprovechando los paisajes nevados de la región de León y Asturias.

Sin embargo, la gran sorpresa llegó cuando el material audiovisual se estrenó oficialmente en YouTube. Fue en ese momento que Dagna Mata descubrió, junto con millones de espectadores, que su modesto rol de figura secundaria había sido transformado mágicamente en el papel protagónico absoluto, algo que jamás se le notificó y que definitivamente no estaba estipulado en su contrato de figuración original.

Durante una reveladora y muy comentada entrevista para el popular programa de espectáculos El Gordo y la Flaca, la joven decidió romper el silencio de una vez por todas. Explicó, como ya se había especulado por las declaraciones de Nodal, que el ídolo sonorense ni siquiera estuvo presente en el set de filmación. "Él no llegó a estar. Todo se grabó sin su presencia", relató.

Dicha declaración coincide con la historia subida a Instagram en la que Nodal aseguraba que ni el video ni las decisiones respecto a él tenían mano del artista sonorense.

El misterio del pago atrasado y las fuertes presiones legales

Pero el drástico cambio de rol no es el único ni el mayor problema que enfrenta la creadora de contenido en este momento. A pesar de que el acuerdo formal establecía una remuneración económica en un plazo máximo de 30 días, han pasado ya más de 90 largos días y la modelo denunció públicamente que no ha recibido ni un solo peso por su arduo trabajo.

Por si esta situación financiera fuera poco, el equipo de trabajo del reconocido intérprete de regional mexicano intentó silenciarla por completo. Le pidieron firmar un nuevo y estricto contrato de confidencialidad para evitar que hablara públicamente sobre estas graves irregularidades, una táctica de presión que ella rechazó valientemente para poder defender sus derechos laborales frente a sus miles de seguidores.

Las inevitables comparaciones con Cazzu y el supuesto enojo de Ángela Aguilar

El revuelo mediático creció a niveles insospechados debido al innegable y sorprendente parecido físico entre Dagna y la famosa cantante argentina Cazzu, expareja del artista. Esta coincidencia visual desató una ola de locas teorías conspirativas entre los internautas y, según los rumores más fuertes, provocó la profunda molestia de Ángela Aguilar, la actual esposa del aclamado cantante mexicano.

Finalmente, la valiente modelo dejó muy claro que su intención principal no es generar rivalidades tóxicas entre mujeres, sino exigir un trato digno, justo y visibilizar los constantes abusos de poder en la industria musical.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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OB