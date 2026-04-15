La Mansión VIP: Paso a paso para votar y salvar a tu participante favorito

La primera eliminación en La Mansión VIP está cada vez más cerca y el público tiene el poder total. A diferencia de otros realities, aquí los votos no se hacen en una página oficial, sino con dinero real a través de YouTube. Te contamos cómo funciona y quién lidera la competencia.

La Mansión VIP, nuevo reality show impulsado por el influencer HotSpanish, ha comenzado a generar conversación en redes sociales por su formato de transmisión 24/7 y por el sistema con el que la audiencia puede apoyar a sus favoritos.

El programa presenta una dinámica similar a formatos como La Casa de los Famosos México, ya que los participantes conviven encerrados mientras enfrentan retos, alianzas y eliminaciones. Sin embargo, una de sus principales diferencias está en el proceso de votación.

En este caso, el respaldo del público no se emite mediante una plataforma externa, sino directamente desde YouTube, lo que convierte cada voto en una aportación económica visible en tiempo real.

¿Cómo votar en La Mansión VIP?

INSTAGRAM/hotspanishreal

Si deseas apoyar a tu participante favorito y ayudarlo a mantenerse dentro del reality, debes hacerlo desde la transmisión oficial de HotSpanish Vlogs.

Pasos para emitir tu voto:

Ingresa a la transmisión en vivo de La Mansión VIP.

Ve a la sección de comentarios.

Da clic en el símbolo de dinero o ícono de Superchat.

Selecciona la cantidad que deseas aportar.

Cada voto tiene un costo de 20 pesos mexicanos.

En el recuadro turquesa escribe #NombreDelParticipante (todo junto).

Envía el mensaje y el voto quedará reflejado en el Superchat.

Es importante destacar que escribir solo el nombre del concursante en los comentarios normales no cuenta como voto.

Primera tabla de votaciones

HotSpanish compartió un primer corte de resultados correspondiente a la primera semana del reality. Los datos fueron revelados durante la noche del 13 de abril, mostrando quiénes cuentan con mayor respaldo del público hasta el momento.

En la parte baja también aparecen nombres como Niurka Marcos, Naim Darrechi, Rocío Sánchez, Suavecito, Aldo Arturo y Bruno Espino. Hasta ahora no se ha confirmado si habrá nominados durante la semana o si directamente será eliminado el último lugar de la tabla general.

Así funciona la dinámica semanal en La Mansión VIP

Además de las votaciones, el reality cambia cada día con pruebas que impactan la convivencia y el destino de los concursantes.

Calendario semanal del programa:

Lunes: Prueba por la comida

Los equipos compiten por mejores raciones de alimentos. Quien pierde recibe menos recursos.

Martes: Competencia por el cuarto VIP

Los ganadores disfrutan de una suite especial, mientras dos perdedores van a la llamada Cárcel.

Miércoles: Disputa por poderes especiales

Se obtienen ventajas estratégicas que pueden alterar nominaciones y habitaciones.

Jueves: Robo del cuarto VIP

El público decide qué equipo se queda con ese beneficio.

Viernes: Reto por puntos

Se revela al participante que está en riesgo de salir.

Sábado: Tabla de riesgo

Los participantes definen la lista final de posibles eliminados.

Domingo: Eliminación

Uno de los habitantes abandona definitivamente la competencia.

¿Cuál es el premio final?

El reality tiene una duración aproximada de 30 días y, según explicó HotSpanish, el ganador se llevará 2 millones de pesos mexicanos.

La cifra ha sido uno de los principales atractivos del programa, junto con la presencia de figuras mediáticas como Alfredo Adame, Niurka Marcos y otros creadores de contenido.

Puntos clave para entender el fenómeno

La transmisión es 24/7 por YouTube.

Los votos se hacen con Superchat.

Cada voto cuesta 20 pesos.

El público influye directamente en las eliminaciones.

El ganador recibirá 2 millones de pesos.

Con la primera eliminación cerca, las votaciones podrían cambiar en cualquier momento. Lo que parece claro es que La Mansión VIP apuesta por mezclar reality tradicional con monetización digital, dejando el futuro de los participantes en manos del público.

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