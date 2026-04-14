Cinemex se luce con dos estrenos imperdibles este jueves 16 de abril

La cartelera cinematográfica de Cinemex se renueva este jueves 16 de abril con propuestas que prometen atrapar a distintos tipos de audiencia, desde relatos inspirados en el poder y la política hasta historias cargadas de emoción, romance y conflicto juvenil. Cinemex recibirá dos estrenos que destacan por su intensidad narrativa y sus personajes complejos, ideales para quienes buscan algo más que una simple función.Uno de los lanzamientos es El Mago del Kremlin, una historia que sigue a un joven cineasta ruso cuya vida da un giro inesperado al convertirse en asesor de Vladimir Putin durante su ascenso al poder en la Rusia posterior a la caída de la Unión Soviética.En medio de un entorno marcado por la incertidumbre, los cambios políticos y el caos de una nueva era, el protagonista deberá abrirse paso en un mundo donde la influencia, la estrategia y la ambición juegan un papel determinante. Por otro lado, llega Boulevard, una historia emocional que gira en torno a Hasley, una joven que se muda a una nueva ciudad junto a su madre y cuya vida cambia al conocer a Luke, un chico con un pasado complicado y una personalidad que despierta tanto temor como atracción.A pesar de las señales de alerta, Hasley descubre en él una sensibilidad inesperada. Juntos construirán un espacio propio, un refugio donde podrán mostrarse tal como son, enfrentar sus heridas y apostar por un amor que desafía prejuicios, dolor y las cicatrices del pasado.Ambas propuestas llegan como opciones imperdibles para quienes buscan experiencias distintas en la pantalla grande, combinando drama, intensidad y emociones profundas en cada historia. Si eres fan del cine y de los buenos descuentos, la tarjeta Círculo INFORMADOR es para ti. Con ella puedes vivir la experiencia Cinemex con hasta 49% de descuento en entradas para salas tradicionales y VIP, ¡en cualquier momento! Además, obtienes promociones especiales en la dulcería para que no falten las palomitas.¿Quieres empezar a disfrutarla? Solo sigue estos pasos:Pero eso no es todo, con tu tarjeta también accedes a beneficios exclusivos en restaurantes, cafeterías, tiendas, hoteles, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas.MF