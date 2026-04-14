Cinemex se luce con dos estrenos imperdibles este jueves 16 de abril

La cartelera cinematográfica de Cinemex se renueva este jueves 16 de abril con propuestas que prometen atrapar a distintos tipos de audiencia, desde relatos inspirados en el poder y la política hasta historias cargadas de emoción, romance y conflicto juvenil.

Cinemex recibirá dos estrenos que destacan por su intensidad narrativa y sus personajes complejos, ideales para quienes buscan algo más que una simple función.

El Mago del Kremlin

Uno de los lanzamientos es El Mago del Kremlin, una historia que sigue a un joven cineasta ruso cuya vida da un giro inesperado al convertirse en asesor de Vladimir Putin durante su ascenso al poder en la Rusia posterior a la caída de la Unión Soviética.

En medio de un entorno marcado por la incertidumbre, los cambios políticos y el caos de una nueva era, el protagonista deberá abrirse paso en un mundo donde la influencia, la estrategia y la ambición juegan un papel determinante.

Boulevard

Por otro lado, llega Boulevard, una historia emocional que gira en torno a Hasley, una joven que se muda a una nueva ciudad junto a su madre y cuya vida cambia al conocer a Luke, un chico con un pasado complicado y una personalidad que despierta tanto temor como atracción.

A pesar de las señales de alerta, Hasley descubre en él una sensibilidad inesperada. Juntos construirán un espacio propio, un refugio donde podrán mostrarse tal como son, enfrentar sus heridas y apostar por un amor que desafía prejuicios, dolor y las cicatrices del pasado.

Ambas propuestas llegan como opciones imperdibles para quienes buscan experiencias distintas en la pantalla grande, combinando drama, intensidad y emociones profundas en cada historia.

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MF