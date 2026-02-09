Cumbres Borrascosas: la verdadera historia que inspiró el libro

Con el próximo estreno en cines mexicanos, el 12 de febrero, de la nueva adaptación de “Cumbres Borrascosas”, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, el interés por esta obra vuelve a colocarse en el centro de la conversación cultural. Para comprender mejor la propuesta cinematográfica y evaluar sus aciertos y decisiones creativas, resulta útil conocer el origen y el trasfondo de la novela original escrita por Emily Brontë, publicada en 1847 bajo el seudónimo masculino Ellis Bell.

“Cumbres Borrascosas” es considerada una de las obras más influyentes de la literatura inglesa por la manera en que aborda las pasiones desbordadas, los conflictos de clase, las heridas emocionales que se transmiten entre generaciones y la forma en que el amor, cuando se mezcla con rencor, puede volverse destructivo. Estos elementos han llevado a que la novela sea vista como una precursora de corrientes posteriores, e incluso inspiró reinterpretaciones cinematográficas como “Abismos de Pasión” (1954), dirigida por Luis Buñuel, quien trasladó su esencia al contexto mexicano.

Paradójicamente, Emily Brontë no fue testigo del impacto que alcanzaría su única novela. Falleció apenas un año después de su publicación a causa de tuberculosis. No obstante, en ediciones posteriores logró revelar su verdadera identidad, dejando un legado literario y simbólico que también ha sido interpretado como un antecedente del pensamiento feminista, especialmente en una época en la que las mujeres debían recurrir a seudónimos masculinos para ser publicadas.

¿Qué inspiró “Cumbres Borrascosas”?

Aunque la historia no reproduce hechos reales de manera literal, Brontë tomó diversos elementos de su entorno y de su vida personal para construir la atmósfera, los personajes y los escenarios. El romanticismo gótico de Yorkshire, región donde creció, se refleja en los paisajes agrestes y en la intensidad emocional que domina la narración, donde la naturaleza funciona como espejo de los impulsos humanos.

Su familia fue una fuente clave de inspiración. Su padre, Patrick Brontë, era conocido por su carácter singular e inteligencia; su madre, Maria Branwell, murió cuando Emily y sus hermanos eran aún muy pequeños; y su tía Elizabeth Branwell se encargó de su crianza bajo una disciplina estricta. Junto a sus hermanas Charlotte y Anne, autoras de “Jane Eyre” y “El inquilino de Wildfell Hall”, compartía el gusto por la literatura gótica y la experiencia del sexismo editorial de su tiempo. Asimismo, su hermano Patrick influyó en la creación de personajes marcados por conductas extremas y relatos oscuros.

¿De qué trata “Cumbres Borrascosas”?

La novela narra la historia de Heathcliff, un huérfano que es adoptado por la familia Earnshaw y llevado a vivir a su finca, Cumbres Borrascosas. Desde su llegada, es rechazado y maltratado por su apariencia y origen, con excepción de Catherine Earnshaw, la hija menor, con quien establece una relación cercana que evoluciona de la amistad a un vínculo amoroso intenso.

La trama da un giro cuando Catherine decide casarse con Edgar Linton, un hombre adinerado, motivada por el deseo de asegurar una vida cómoda. Esta decisión representa una traición para Heathcliff, quien, consumido por el dolor, desaparece durante un tiempo. A su regreso, transformado en un hombre refinado, su objetivo ya no es el amor, sino la venganza contra quienes lo despreciaron.

La evolución de Heathcliff está guiada por el resentimiento y el deseo de causar el mismo sufrimiento que él padeció, incluso a la propia Catherine. A partir de ahí, se desencadena un ciclo de violencia, obsesión y control que se extiende a la siguiente generación. El odio se hereda como una condena familiar, repitiendo patrones destructivos que solo comienzan a romperse cuando los descendientes logran construir una relación distinta, más sana, poniendo fin a una larga cadena de dolor.

Esta compleja historia de amor y rencor es la base sobre la que se construyen las múltiples adaptaciones de “Cumbres Borrascosas”, incluida la nueva versión cinematográfica que está por llegar a la pantalla grande.

