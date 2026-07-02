México vs Inglaterra: ¿qué artista se presenta en el medio tiempo?

La expectativa por el encuentro de Octavos de Final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra ha superado las canchas. Este compromiso podría significar un impactante paso a Cuartos de Final para la escuadra tricolor, pero también el pretexto ideal para un evento musical que promete hacer bailar a todos con la presencia en vivo de... ¡Maná!

Todo apunta a que no basta con el espectáculo que brinden los veintidós jugadores sobre el terreno de juego, por lo que se ha diseñado una experiencia de entretenimiento integral que emula los grandes formatos de las finales deportivas de los Estados Unidos.. ¡un show de medio tiempo!

De acuerdo con la periodista de espectáculos Danielle Dithurbide , sí habrá un espectáculo musical lleno de rock en donde los fans tendrán la oportunidad de cantar los éxitos de Maná al tiempo que viven con intensidad cada jugada de la Selección nacional.

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El elegido para el medio tiempo: sonido masivo en el Estadio Ciudad de México

El encargado de tomar los micrófonos y hacer vibrar las tribunas durante el descanso del partido será la icónica banda de rock Maná, liderada por Fher Olvera. Con una trayectoria repleta de éxitos que lideran las listas de reproducción en plataformas como Spotify, el artista promete armar una auténtica fiesta en el corazón del recinto deportivo.

“Les voy a dar una noticia, y no sé si es una noticia que nadie sepa, pero literalmente los van a ver el domingo, porque Fher y Maná van a estar amenizando el medio tiempo del juego, como despedida del estadio Ciudad de México y como despedida del Mundial”, reveló Danielle Dithurbide en el programa Despierta.

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El concierto de medio tiempo está planificado bajo una logística sumamente estricta que apenas dispondrá de unos minutos para el montaje y desmontaje del escenario móvil. A pesar de la brevedad del tiempo reglamentario del descanso, el equipo de producción del evento asegura que se presentará un popurrí con los temas más virales y coreados del momento, garantizando una atmósfera eléctrica.

Es importante recordar que el pasado 17 de junio del 2026, justo antes del partido de México contra Corea del Sur, Maná congregó a más de 170 mil personas en la Glorieta Minerva, donde ofreció un concierto gratuito que superó todas las expectativas, por lo que de confirmarse la información de Danielle Dithurbide estaríamos ante un show de medio tiempo de proporciones increíbles... ¿y si sí?

JM