WhatsApp: Lista de celulares que dejarán de funcionar en julio 2026

Con cada actualización, WhatsApp deja de ser compatible con algunos dispositivos que ya no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad y rendimiento. Durante julio de 2026, varios modelos de teléfonos inteligentes perderán el acceso a la aplicación de mensajería, por lo que sus usuarios deberán actualizar el sistema operativo o cambiar de equipo para seguir utilizando el servicio. Consulta cuáles son los celulares afectados.Todos los teléfonos celulares que operan con sistemas operativos Android 5.0 (Lollipop) o inferior, y los dispositivos de Apple que cuenten con iOS 15.1 o inferior. Esta desconexión ocurre debido a las constantes actualizaciones de seguridad y nuevas herramientas que la plataforma de Meta despliega de manera periódica. Apple: Modelos antiguos como el iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus (en caso de no haberse actualizado por encima de iOS 15.1).Samsung: Dispositivos antiguos de las series Galaxy S3, Galaxy S4, Galaxy S4 Mini, Galaxy S5, Galaxy Note 2, Galaxy J2, Galaxy Ace 4y Galaxy Core 2.Motorola: Modelos de generaciones iniciales como el Moto G (1.ª gen), Moto E (2014), Moto X y Razr HD.Huawei: Ascend P6, Ascend G6 y Ascend Y530LG: Teléfonos como el Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, además de las líneas Optimus L3 y L5.Sony: Equipos de la gama Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V.HTC One: HTC One M7, Desire 500, Desire 300 y Desire 601Hay que tener en cuenta que las restricciones de la aplicación serán todavía más estrictas en los siguientes meses según el Centro de Ayuda de WhatsApp; a partir del 8 de septiembre de 2026 dejará de funcionar la plataforma de mensajería en cualquier teléfono con versiones anteriores a Android 6.0.Y desde el 30 de noviembre de 2026 únicamente se admitirán dispositivos Apple con iOS 15.5 o versiones posteriores.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppKR