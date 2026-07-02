Sony dice adiós a los juegos físicos: el futuro de PlayStation será completamente digital a partir de 2028

Sony confirmó uno de los cambios más importantes en la historia de la marca PlayStation: a partir de enero de 2028 dejará de producir juegos en formato físico para todos los nuevos lanzamientos. La decisión marca el fin de una era que comenzó con el primer PlayStation en 1994 y consolida la apuesta de la compañía por un ecosistema completamente digital.

Aunque los títulos publicados antes de esa fecha seguirán vendiéndose en disco, todos los juegos nuevos llegarán exclusivamente mediante descarga digital, ya sea desde la PlayStation Store o a través de tiendas minoristas que comercializarán códigos digitales en lugar de discos.

El anuncio estuvo acompañado por otra noticia que ha despertado preocupación entre los jugadores: el cierre definitivo de las tiendas digitales de PlayStation 3 y PlayStation Vita, una medida que reavivó el debate sobre la preservación de los videojuegos y la verdadera propiedad de los contenidos digitales.

Una transición que Sony llevaba preparando desde hace años

Aunque el anuncio sorprendió a parte de la comunidad, la estrategia comenzó mucho antes con movimientos de la empresa durante los últimos años, Sony redujo progresivamente su infraestructura dedicada al formato físico. La compañía cerró varias plantas de fabricación de discos ópticos, disminuyó la distribución de copias físicas en numerosos mercados y apostó por consolas sin lector de discos, como la PS5 Digital Edition, lanzada en 2020.

En paralelo, también reorganizó sus estudios de desarrollo, en los últimos años cerró o integró equipos como Japan Studio, histórico desarrollador de franquicias como Gravity Rush, Ape Escape y Knack, además de cancelar varios proyectos de juegos como servicio para concentrar recursos en producciones de mayor rentabilidad. Estas decisiones reflejan un esfuerzo por reducir costos operativos y concentrar la inversión en las áreas consideradas estratégicas para el futuro de PlayStation.

La propia compañía explicó que la decisión responde al cambio en los hábitos de consumo, según los datos, actualmente, alrededor del 80% de las ventas de juegos completos en PlayStation ya se realizan en formato digital, una cifra que ha crecido de manera constante durante la última década.

¿Por qué Sony quiere abandonar los discos?

Más allá de las preferencias de los consumidores, los analistas señalan que existen fuertes razones económicas.

Distribuir videojuegos de forma digital elimina gastos asociados con la fabricación de discos, impresión de cajas, transporte, almacenamiento y distribución internacional. Además, permite que Sony conserve un mayor porcentaje de cada venta realizada a través de la PlayStation Store, incrementando sus márgenes de ganancia.

También facilita que la empresa impulse promociones digitales, suscripciones como PlayStation Plus y servicios en la nube , sectores que generan ingresos recurrentes y se han convertido en una prioridad para toda la industria del videojuego.

¿Qué significa esto para la próxima PlayStation?

Aunque Sony todavía no ha presentado oficialmente su siguiente consola, muchos especialistas consideran que este anuncio anticipa el rumbo de la futura generación.

La sucesora de la PS5 podría llegar alrededor de 2028 con un enfoque completamente digital o, en el mejor de los casos, ofrecer un lector de discos como accesorio opcional únicamente para mantener la compatibilidad con juegos antiguos.

De confirmarse este escenario, el mercado de segunda mano perdería gran parte de su relevancia, ya que los jugadores dejarían de intercambiar discos físicos o adquirir videojuegos usados a precios reducidos. Asimismo, desaparecería la posibilidad de prestar títulos entre amigos o conservar colecciones físicas como parte del patrimonio de los aficionados.

También cierran las tiendas digitales de PS3 y PS Vita

En el mismo comunicado, Sony confirmó el cierre escalonado de las tiendas digitales de PS3 y PS Vita, que llegará de forma gradual dependiendo del territorio, En México, Honduras y Nicaragua dejarán de aceptar nuevas compras desde agosto de 2026 y posteriormente el cierre llegará a otros países de América Latina y Europa oriental antes de finalizar el año, mientras que el resto del mundo perderá acceso en julio de 2027. Los jugadores podrán seguir descargando los juegos ya adquiridos "para facilitar la transición", aunque no será posible realizar nuevas compras.

Sony explicó que estos sistemas, con entre 15 y 20 años de antigüedad, ya no pueden adaptarse a los estándares modernos de comercio electrónico y seguridad utilizados actualmente por la PlayStation Store. No es la primera ocasión en que la compañía intenta cerrar estas tiendas. En 2021 dio marcha atrás tras las fuertes críticas de la comunidad, pero ahora la decisión parece definitiva.

Los juegos que podrían convertirse en "lost media"

Uno de los principales temores de la comunidad es la desaparición de videojuegos que nunca recibieron edición física o que únicamente permanecen disponibles en estas tiendas digitales.

Entre los casos más conocidos se encuentran:

Tokyo Jungle (PS3), un peculiar juego de supervivencia protagonizado por animales en una ciudad de Tokio abandonada.

(PS3), un peculiar juego de supervivencia protagonizado por animales en una ciudad de Tokio abandonada. Rain (PS3), una aventura narrativa publicada únicamente en formato digital.

(PS3), una aventura narrativa publicada únicamente en formato digital. Soul Sacrifice Delta (PS Vita), cuya versión occidental depende en gran medida de la tienda digital.

(PS Vita), cuya versión occidental depende en gran medida de la tienda digital. Freedom Wars (PS Vita), especialmente su contenido descargable exclusivo.

(PS Vita), especialmente su contenido descargable exclusivo. Super Stardust Delta (PS Vita).

(PS Vita). Escape Plan (PS Vita).

Además de estos títulos, cientos de juegos independientes, demos, expansiones y contenidos descargables exclusivos dejarán de estar disponibles para nuevos compradores, alimentando el debate sobre la preservación del patrimonio cultural de los videojuegos. Comunidades de jugadores y expertos en conservación han advertido que muchas de estas obras corren el riesgo de desaparecer comercialmente si no son relanzadas en plataformas modernas.

La combinación entre el fin de los discos físicos y el cierre de las tiendas digitales de consolas clásicas ha sido interpretada por numerosos aficionados como el símbolo de una nueva etapa para PlayStation, una en la que la comodidad de las descargas digitales convive con interrogantes sobre la propiedad de los videojuegos, su preservación y el acceso a largo plazo a parte de la historia del medio.

TG