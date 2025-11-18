El cuarto episodio de Welcome to Derry, estrenado el domingo 16 de noviembre, marca un antes y un después en la serie. No solo porque Pennywise se vuelve más agresivo y visible, sino porque, por primera vez, la historia responde la pregunta que los fans arrastran desde It (2017): ¿de dónde viene el payaso Pennywise?

Esto comienza con Lily, Ronnie, Will y Richie llegan a la comisaría con lo que, para ellos, es la prueba definitiva de lo que atormenta al pueblo: una fotografía donde aparece Pennywise. Sin embargo, el jefe Bowers descarta todo como "alucinaciones infantiles", y amenaza con encerrar a Lily en un psiquiátrico si continúa "inventando fantasmas".

La serie remarca aquí un patrón que también vemos en los libros, en Derry, nadie escucha a los inocentes. Ni a los niños, ni a las mujeres que exigen justicia. Charlotte, la madre de Will pasa por lo mismo cuando intenta demostrar que la policía arrestó al hombre equivocado por los ataques del cementerio.

Mientras los adultos niegan el peligro, Pennywise se acerca cada vez más. Will es víctima de un ataque directo cuando la entidad intenta ahogarlo en el río, disfrazándose del peor miedo del niño: ver a su padre quemado y sin vida. Un globo rojo flotando sobre el agua confirma que el payaso está cazando.

El punto máximo de este episodio es con Marge, líder de las niñas populares y bully oficial de la escuela. Tras un plan para humillar a Lily, Pennywise interviene, pero esta vez con una crueldad que supera todo lo visto antes.

En el baño, los ojos de Marge se transforman en globos hinchados llenos de pus y sangre, hasta que la niña entra en un estado de histeria que termina en una sierra de carpintería. Cuando el resto de la escuela llega, encuentran a Lily aterrada, con herramientas en la mano, lo que provoca que todos crean que fue ella quien atacó a Marge. Y una vez más, nadie cree a la víctima verdadera.

Por otro lado, mientras el terror crece entre los niños, otro frente se abre en los márgenes del pueblo, el ejército estadounidense. Los Hanlon empiezan a notar movimientos extraños entre los soldados, quienes parecen registrar, estudiar y encubrir fenómenos que ellos ni comprenden.

Dick Halloran (personaje de El Resplandor ) es clave en este episodio. Utilizando sus habilidades psíquicas, entra en la mente de Taniel, uno de los jóvenes nativos capturados por el ejército. Lo que descubre es la pieza que faltaba para entender a Pennywise.

El origen de Pennywise

A través de la visión, la serie revela por fin lo que en las películas solo se insinuó: Pennywise llegó a la Tierra dentro de un asteroide.

Millones de años atrás, un espíritu maligno viajaba dentro de una estrella fugaz que se estrelló contra lo que hoy es Derry. Los nativos americanos fueron los primeros en enfrentarse a él, creando un arma con fragmentos de ese meteorito, la cual es una daga capaz de debilitarlo.

Sin embargo, nunca lograron destruirlo. Lo único que pudieron hacer fue enjaularlo con 13 fragmentos enterrados en círculo alrededor del bosque, una medida desesperada para contenerlo.

El capítulo termina con Halloran recibiendo las coordenadas del sitio exacto donde nació la maldad, es decir, los túneles bajo el viejo pozo. La cámara lo lleva hasta un lugar que los fans conocen muy bien, La Casa Neibolt.

