Netflix regresa una semana más con estrenos fascinantes, ideales para disfrutar en familia o con amigos. La plataforma ofrece una amplia variedad de contenidos capaces de adaptarse a todos los gustos y preferencias.

Catalogada como la plataforma de streaming más grande del mundo, Netflix se compromete a agregar contenido nuevo constantemente para que siempre tengas algo que ver.

Desde series y películas hasta documentales y animaciones, el catálogo de Netflix incluye opciones para todas las edades. Por ello, esta semana te presentamos los estrenos del 18 al 23 de noviembre, perfectos para disfrutar al máximo la penúltima semana del mes.

Para los amantes de las películas de época, el 21 de noviembre llega Sueños de Trenes, una historia emotiva que sigue a Robert Grainier, un jornalero del ferrocarril que lucha por adaptarse a una nueva realidad tras la pérdida de su familia.

Sueños de Trenes llega a la plataforma este 21 de noviembre. NETFLIX/ESPECIAL

Y con la temporada navideña a la vuelta de la esquina, el 19 de noviembre se estrena El Encanto del Champán, una comedia romántica divertida y electrizante que narra el viaje de una ejecutiva que intenta comprar una prestigiosa marca de champán , pero sus planes se complican cuando se enamora del hijo del fundador.

El Encanto del Champán llega a la plataforma el 19 de noviembre. NETFLIX/ESPECIAL

Entre risas, magia, emociones y un toque de misterio, Netflix sorprende con una selección variada esta semana. Aquí te dejamos la lista completa de estrenos:

Todos los estrenos de Netflix del 18 al 23 de noviembre

19 de noviembre

El encanto del champán (Película)

Envidiosa: Temporada 3 (Serie)

El misterio de la familia Carman (Documental)

El hijo de mil hombres (Película)

20 de noviembre

Un hombre infiltrado: Temporada 2 (Serie)

Las Locuras (Película)

21 de noviembre

Sueños de trenes (Película)

Sin cortes con Ed Sheeran (Documental)

