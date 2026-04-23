¡Corona Capital 2026 ya tiene fechas!

¡Atención, amantes de la música en vivo en México! La espera por fin terminó; el Corona Capital ya tiene fecha para realizarse este 2026.

A través de sus redes sociales oficiales, el Corona Capital 2026 rompió el silencio para confirmar los días exactos de su próxima edición. Esta alegre noticia desató la locura inmediata entre los fans, quienes ya estaban sumamente ansiosos por conocer cuándo podrían volver a disfrutar de sus bandas internacionales favoritas en vivo.

¿Cuándo se realizará el Corona Capital 2026?

Para que vayas rompiendo el cochinito con una gran sonrisa, la cita oficial será los próximos 20, 21 y 22 de noviembre de 2026. Como ya es toda una tradición que nos encanta, el evento se llevará a cabo en la icónica Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

Este enorme recinto se ha consolidado como el hogar indiscutible del festival, ofreciendo el espacio ideal para albergar múltiples escenarios y activaciones sorprendentes. Sin embargo, un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores más observadores fue el ligero cambio en el calendario habitual del festival.

¿Por qué se movió al tercer fin de semana de noviembre?

A diferencia de años anteriores, esta edición se recorrió al tercer fin de semana. La razón, de acuerdo a algunos rumores, sería por el concierto de Karol G, el cual está programado para el 13 de noviembre en el recién renovado Estadio GNP Seguros.

Al compartir el mismo complejo, la empresa OCESA tomó la acertada decisión de separar ambos eventos titánicos para garantizar la mejor experiencia y seguridad de los asistentes. Esto significa que tendremos unos días extra para prepararnos, mientras esperamos que el cartel oficial vea la luz entre finales de mayo y principios de junio.

Los rumores que ya encienden las redes y tips para sobrevivir al Corona Capital 2026

Aunque el cartel sigue siendo el secreto mejor guardado, en redes sociales ya se barajan nombres de peso pesado que nos hacen soñar despiertos. Entre los artistas que suenan con más fuerza destacan Tame Impala, la aclamada Lana Del Rey, los británicos de The 1975 y bandas del momento como Fontaines D.C. y Wet Leg.

Por lo pronto, habrá que esperar el próximo anuncio que hagan los organizadores.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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