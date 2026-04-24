MrBeast: Juan García es el mexicano que compite por un millón de dólares en el reto viral

Un mexicano lleva más de 60 días encerrado en un supermercado de Estados Unidos para ganar hasta un millón de dólares y su historia ya conquistó internet. Juan García, originario de Hidalgo, se volvió símbolo de resistencia en un reto organizado por MrBeast.

Juan García, el hidalguense que sorprendió al mundo en reto de MrBeast

La historia de Juan García, originario de Santa María Xigui, Alfajayucan, Hidalgo, se volvió viral luego de mantenerse por más de 60 días dentro de un supermercado en Estados Unidos, como parte de un desafío organizado por el creador de contenido MrBeast.

El reto consiste en permanecer dentro del establecimiento el mayor tiempo posible. El último participante en salir será quien obtenga un premio que podría alcanzar hasta un millón de dólares, una cifra que ha generado enorme expectativa entre millones de seguidores del influencer.

Juan ingresó acompañado de su hijo Ángel, quien también aceptó el desafío. Sin embargo, el joven decidió abandonar la competencia después de dos días para regresar a sus estudios. Desde entonces, Juan continuó solo en la prueba y con el paso de las semanas se convirtió en uno de los participantes más comentados en redes sociales.

Más de 60 días de resistencia entre soledad y presión

Lo que parecía una dinámica de entretenimiento terminó mostrando una intensa prueba física y mental. Juan García ha resistido la convivencia extrema, la presión del encierro y diversos momentos complicados dentro del supermercado.

De acuerdo con lo relatado en redes sociales, el hidalguense enfrentó soledad, exclusión de otros competidores e incluso intentos de robo, situaciones que no lo hicieron rendirse. Para el día 64, solamente quedaban cuatro participantes dentro del reto. En esa jornada ocurrió uno de los momentos más emotivos de la competencia: sus compañeros aprovecharon el cumpleaños de Juan para celebrarlo.

Le prepararon un pastel, le cantaron las mañanitas e improvisaron una piñata dentro del mismo supermercado, escena que conmovió a miles de usuarios. La perseverancia del mexicano provocó una ola de apoyo, especialmente entre usuarios de México que siguieron su avance día tras día.

Además, la identidad de Juan fue confirmada por un tiktoker, quien reveló que lleva más de 30 años viviendo en Carolina del Norte, dato que aumentó todavía más el interés por conocer su trayectoria. El respaldo llegó incluso a figuras públicas como Eugenio Derbez, quien reconoció públicamente la tenacidad del participante mexicano.

MrBeast anuncia cambios inesperados al reto

Mientras la competencia seguía avanzando, MrBeast sorprendió al anunciar modificaciones en la dinámica.

Explicó que si los concursantes permitían que el supermercado fuera reabastecido y posteriormente se terminaban toda la comida disponible, el premio podría aumentar hasta un millón de pesos.

Los concursantes aceptaron estas condiciones, aunque se informó que el contenido sería publicado hasta el próximo año.

Las dudas que siguen sin respuesta

Pese a los anuncios, aún existen interrogantes sobre el desarrollo del desafío. No ha quedado claro si durante ese tiempo los participantes podrán abandonar el supermercado temporalmente o si seguirán completamente encerrados.

Además, en el día 60, MrBeast realizó una dinámica adicional donde rifó pases para el Mundial 2026, aunque tampoco se explicó qué ocurriría si alguno de los concursantes resultaba ganador. Esa falta de detalles ha incrementado la conversación digital alrededor del reto.

Puntos clave de la historia de Juan García

Es originario de Alfajayucan, Hidalgo.

Lleva más de 60 días dentro del supermercado.

Participa en un reto organizado por MrBeast.

El premio podría llegar hasta un millón de dólares.

Se volvió favorito del público en redes sociales.

Celebridades como Eugenio Derbez ya hablaron de él.

Aunque la competencia todavía no termina, para miles de usuarios Juan García ya consiguió algo difícil de comprar: el reconocimiento de millones de personas. Su resistencia, calma y disciplina transformaron un simple desafío viral en una historia de inspiración que hoy coloca el nombre de Hidalgo, México y su comunidad en la conversación mundial.

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BB