Lamborghini es aplastado por una mujer con su camioneta y se viraliza (VIDEO)

En los últimos días ha circulado en redes sociales un video que, además de provocar risas, también sorprendió a miles de usuarios por lo inusual del accidente. Las imágenes muestran cómo, en un estacionamiento de Miami, Estados Unidos, una mujer que conducía una camioneta de gran tamaño terminó pasando por encima de un Lamborghini.

Tanto en Instagram como en X, así como en otras plataformas, se difundieron distintos ángulos del accidente que dejó atónitas a las personas que se encontraban en el lugar, ya que muchos no logran explicarse cómo ocurrió el percance.

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En uno de los principales videos, captado por la cámara de vigilancia de uno de los vehículos estacionados justo enfrente, se observa a un costoso Lamborghini negro avanzando con normalidad, solo para segundos después quedar atrapado bajo las llantas de una camioneta oscura.

En esta versión se aprecia cómo, sin una explicación aparente, la persona al volante acelera repentinamente justo cuando estaba frente al auto deportivo, provocando que prácticamente pasara por encima de él y frenara solo hasta que las llantas delanteras quedaron sobre el cofre.

La cámara también muestra cómo ambos conductores bajan rápidamente de sus vehículos y, con evidente preocupación, comienzan a revisar los daños ocasionados

¿Quién es el dueño del Lamborghini aplastado en Miami?

El propietario del costoso vehículo que terminó afectado resultó ser un hombre llamado Ramón Ferrer, quien, según sus redes sociales, es mentor empresarial y creador de contenido, además de compartir aspectos de su vida personal y proyectos profesionales en internet.

El hombre aprovechó sus plataformas para mostrar su propia perspectiva del accidente y enseñar cómo quedó el automóvil tras el impacto.

Aunque no dio demasiados detalles, Ramón señaló que se encontraba en perfecto estado de salud y que no sufrió ninguna lesión, ya que la parte dañada del vehículo no alcanzó la zona del conductor. Sin embargo, mostró cómo gran parte del Lamborghini, valuado en aproximadamente 8 millones 900 mil pesos, terminó seriamente destruido.

Video del accidente se vuelve viral y desata burlas en redes sociales

Los fragmentos del accidente se volvieron virales rápidamente, ya que muchos internautas no logran entender exactamente qué fue lo que ocurrió. Algunos usuarios apuntan a que probablemente se trató de una imprudencia o distracción por parte de la conductora, mientras que otros consideran que pudo haber sido un movimiento repentino que no supo controlar.

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Las burlas y los comentarios no tardaron en aparecer, pues al tratarse de un automóvil de lujo y de alto valor económico, muchos usuarios reaccionaron con memes, bromas y comparaciones sobre el inesperado choque.

Mientras algunos lamentaron los daños materiales, otros señalaron que lo más importante fue que ninguna persona resultó herida, convirtiendo el insólito accidente en uno de los videos más comentados de los últimos días en redes sociales.

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