Habrá un nuevo cambio en el modelo de streaming de HBO Max. Si compartes la contraseña con personas con distintos domicilios, deberás añadir un usuario adicional a tu suscripción y aumentarle un costo mensual a la factura. El complemento del miembro adicional contará con las siguientes características:

Requiere cuenta independiente para el miembro adicional

para el miembro adicional Tendrá acceso a los beneficios del plan base , incluyendo calidad de video y descargas

, incluyendo calidad de video y descargas Tendrás p osibilidad de ver contenido en un dispositivo a la vez

La opción de compartir perfiles es exclusivamente de usuarios adultos

Cabe destacar que el miembro adicional podrá residir en cualquier parte del país en el que esté registrada la cuenta base.

La medida impactará a usuarios que utilizaban una sola suscripción entre familiares, parejas o amigos. Los clientes que quieran mantener este esquema compartido deberán pagar 79 pesos mensuales. Hay que destacar que solo se podrá añadir a un miembro adicional por cada plan base.

La expansión internacional de las restricciones de cuentas compartidas en plataformas de streaming

La medida adoptada por Max en México forma parte de un despliegue que comenzó en Estados Unidos y se ha ido expandiendo progresivamente. Durante 2025 y principios de 2026, la plataforma ha llevado estas restricciones a nuevos territorios en Europa, incluyendo Reino Unido, Alemania e Italia, así como al resto de América Latina. Esta tendencia global no es exclusiva de Max; gigantes del streaming también implementaron políticas similares, confirmando que el cobro por usuarios adicionales es ahora un estándar ineludible en el mercado mundial del streaming.

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OB