Habrá un nuevo cambio en el modelo de streaming de HBO Max. Si compartes la contraseña con personas con distintos domicilios, deberás añadir un usuario adicional a tu suscripción y aumentarle un costo mensual a la factura. El complemento del miembro adicional contará con las siguientes características:Cabe destacar que el miembro adicional podrá residir en cualquier parte del país en el que esté registrada la cuenta base.La medida impactará a usuarios que utilizaban una sola suscripción entre familiares, parejas o amigos. Los clientes que quieran mantener este esquema compartido deberán pagar 79 pesos mensuales. Hay que destacar que solo se podrá añadir a un miembro adicional por cada plan base.La medida adoptada por Max en México forma parte de un despliegue que comenzó en Estados Unidos y se ha ido expandiendo progresivamente. Durante 2025 y principios de 2026, la plataforma ha llevado estas restricciones a nuevos territorios en Europa, incluyendo Reino Unido, Alemania e Italia, así como al resto de América Latina. Esta tendencia global no es exclusiva de Max; gigantes del streaming también implementaron políticas similares, confirmando que el cobro por usuarios adicionales es ahora un estándar ineludible en el mercado mundial del streaming.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB