La familia Aguilar emitió un comunicado oficial para deslindar a Ángela Aguilar de versiones que la vinculan con una conversación reciente que circula en redes sociales sobre la polémica que rodea a su esposo, el cantante Christian Nodal y su nuevo video musical "Un vals", el cual es protagonizado por la modelo mexicana Dagna Mata, señalada por tener un gran parecido físico a su expareja Cazzu y madre de su hija Inti, y también con Ángela.

¿Qué dijo la familia de Ángela Aguilar sobre los chismes que se desataron tras la publicación del video musical "Un vals"

En el comunicado se subraya que cualquier señalamiento en su contra "carece de sustento" y forma parte de narrativas ajenas a la cantante ; extraoficialmente, en redes, circulan versiones que aseguran que la hija de Pepe Aguilar la estaría pasando muy mal tras todo lo que se ha desatado desde el jueves por la noche con el lanzamiento de "Un vals".

En el documento, dirigido a la opinión pública y a los medios, se destaca que la intérprete se mantiene enfocada en su carrera y proyectos musicales, al tiempo que lamenta que no es la primera vez que su nombre es utilizado en especulaciones. Asimismo, se hace un llamado a verificar la información antes de difundirla y a evitar contribuir a la desinformación y el acoso.

¿Cómo surgió la nueva polémica entre Ángela Aguilar y la "doble" de Cazzu?

La comparación entre Dagna Mata con Cazzu y Ángela ha generado debate y críticas hacia el intérprete, avivando la conversación en torno a su vida personal y al control que dice no tiene con el manejo de su nombre y su carrera.

En este contexto, la familia Aguilar ha optado por marcar distancia y proteger la imagen de Ángela , insistiendo en que la artista no tiene relación con dichas controversias y que continuará centrada en su música y su desarrollo profesional.

JM